У Кривому Розі військовий стріляв з балкона по дитячому майданчику: поранено 10-річного хлопчика

У Кривому Розі військовослужбовець зробив кілька пострілів з пневматичної зброї із балкона в напрямку дитячого майданчика. Внаслідок цього поранення отримав 10-річний хлопчик.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомили в ДБР.

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Що відомо про стрілянину у Кривому Розі

Слідчі ДБР відкрили провадження через поранення 10-річного хлопчика в Кривому Розі. Інцидент стався 19 червня – дитина дістала ушкодження внаслідок стрілянини з пневматичної зброї.

За інформацією слідства, військовослужбовець, перебуваючи у відпустці, з балкона 4 поверху здійснив 4 постріли з пневматичного пістолета спорядженого металевими кульками у напрямку дитячого майданчика. Через це 10 річний хлопчик, який був на майданчику отримав поранення,

– розповіли у ДБР.

Відкрито кримінальне провадження за хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Ця стаття передбачає до 7 років позбавлення волі.

Розслідування триває.

Нагадаємо, у Житомирі 17 червня чоловік застрелив свою колишню дружину прямо на вулиці. Одразу після цього він наклав на себе руки.