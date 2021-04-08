З мосту – у крижану воду: у Кривому Розі врятували дівчину, що спробувала скоїти самогубство

У Кривому Розі рятувальникам вдалось витягнути з річки дівчину, що стрибнула з автомобільного мосту. Потерпіла потрапила у крижану воду Саксагані.

Повідомлення про дівчину на мосту надійшло до рятувальників близько 23:00 7 квітня. Інцидент стався у Покровському районі Кривого Рогу.

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Дівчина була за 35 метрів від берега

Дівчина стояла на краю мосту через річку Саксагань та, очевидно, хотіла стрибнула донизу. Коли працівники Служби порятунку прибули на місце, потерпіла вже була у воді. Вона була біля бетонної конструкції поблизу опори мосту. Берег був за 35 метрів.

Потерпілу госпіталізували з переохолодженням

Рятувальники дістались до дівчини на гумовому човні. Дівчину затягнули всередину та доправили до берега. Там уже чекали медики швидкої допомоги, які й надали потерпілій екстрену допомогу. Постраждалу доправили до лікарні з попереднім діагнозом переохолодження.

На допомогу залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Дивіться відео рятувальників: