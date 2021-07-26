Головним рефері нового рекорду став заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк, який є володарем титулу "Найсильніша людина світу-2004".

До команди увійшли президент Федерації стронгменів України Сергій Конюшок, Олександр Лашин, Роман Сірманов, Богдан Ксенчук, Віталій Бондаренко, Віталій Герасимов, Денис Дубровський та Сергій Пономарьов.

Перед початком встановлення рекорду атлети мали дві спроби з перетягування Caterpillar, вага якого становить 156 тонн.

Сподіваємось, це буде рекорд України. Також ми обов’язково подаватимемо заявку до оргкомітету Книгу рекордів Гіннеса. На заході присутнє афільоване представництво книги рекордів України, яке має подавати всю фіксацію до Книги рекордів Гіннеса. Ми сподіваємось, що це досягнення увійде до світової історії,

– зазначив Конюшок.

Генеральний директор Північного ГЗК Андрій Скачков повідомив, що захід приурочено одразу до трьох важливих дат – 15-річчя компанії "Метінвест", 30-річчя незалежності України і професійного свята – Дня металурга і гірника.

"Дуже знаково, що на цьому майданчику зібралися люди дійсно сильні духом. Ми перебуваємо на Північному комбінаті, а професія гірників – не для всіх, витримують лише найсильніші та надійні. Тому наші гірницькі рекорди дуже схожі на рекорди важкоатлетів", – зазначив Скачков.

Після проходження розминок, Caterpillar завантажили породою і його вага сягнула 293 тони. З трьох спроб друга виявилась найуспішнішою і національний рекорд таки відбувся – вісім спортсменів Федерації стронгменів України зрушили з місця та протягнули самоскид вагою 293 тони на відстань 44 сантиметри за 53,8 секунди.

"Я думаю, усі змогли побачити, що це дуже важко. Ми не ставили за мету протягнути самоскид на 5, 15 або 20 метрів, наше завдання було зрушити його з місця, і ми це зробили", – зазначив Вірастюк.

Вже 24 серпня, у День Незалежності України, стронгмени будуть пробувати встановити новий рекорд, протягнувши літак "Мрія" у складі 8 спортсменів.

Нагадаємо, попередній рекорд було встановлено у Горішніх Плавнях у 2021 році, тоді атлети перетягли самоскид вагою 240 тонн.