"Запобіжку" обрав Дзержинський районний суд. Чоловіку загрожує позбавлення волі до 5 років.

До теми У Кривому Розі вітчим прикував 7-річного хлопчика ланцюгом і пішов з дому

Чоловік був співмешканцем матері. Він прикував її сина ланцюгом до батареї та пішов на роботу. Сам чоловік каже, мовляв, у такий спосіб намагався "перевиховати" сина, який нібито постійно втікає з дому.

Хлопчик 23 липня сам подзвонив у поліцію. Потрапити у квартиру правоохоронцям допомогла бабуся хлопчика, яка живе у сусідньому подвір'ї.

Хлопчик розповів про ситуацію та про те, що вітчим б'є його та принижує. Дитина наголосила, що не хоче жити вдома. Тож надалі його долю вирішать відповідні соціальні служби, які викликали інспектори.

Як відреагувала матір дитини

Матір хотіла взяти провину на себе. Вона казала поліцейським, що хотіла вберегти дитину від небезпеки, яка може бути на вулиці.

Правоохоронці тепер працюють з матір'ю, а дитину забрали на обстеження до лікарні.



Хлопчика скували ланцюгом / Фото Нацполіції