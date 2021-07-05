Це трапилося 4 липня приблизно о 04:20. Загиблому був 31 рік. Цю інформацію журналістам вже підтвердили правоохоронці.

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Більше про цю трагедію 

  • Це трапилося під час роботи на шахті "Жовтнева".
  • Чоловік загинув на глибині 1415 метрів.
  • Його придавило до скали вантажно-доставлювальною машиною.
  • Після цього шахтар помер на місці. 
  • Правоохоронці відкрили щодо цього випадку кримінальне провадження. 
  • Трагедію розслідують, як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
  • Якщо знайдуть винного, йому може загрожувати 8 років в'язниці.

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Шахта, де трапилася трагедія / Фото "Першого криворізького"

Що відомо про цю шахту

"Жовтнева" – залізорудна шахта, яка входить до складу "Криворізького залізорудного комбінату".

Її ввели в експлуатацію в 1958 році. Проєктна потужність шахти – 1,7 мільйона тонн багатої руди.