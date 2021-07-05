Це трапилося 4 липня приблизно о 04:20. Загиблому був 31 рік. Цю інформацію журналістам вже підтвердили правоохоронці.
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Більше про цю трагедію
- Це трапилося під час роботи на шахті "Жовтнева".
- Чоловік загинув на глибині 1415 метрів.
- Його придавило до скали вантажно-доставлювальною машиною.
- Після цього шахтар помер на місці.
- Правоохоронці відкрили щодо цього випадку кримінальне провадження.
- Трагедію розслідують, як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
- Якщо знайдуть винного, йому може загрожувати 8 років в'язниці.
Шахта, де трапилася трагедія / Фото "Першого криворізького"
Що відомо про цю шахту"Жовтнева" – залізорудна шахта, яка входить до складу "Криворізького залізорудного комбінату".
Її ввели в експлуатацію в 1958 році. Проєктна потужність шахти – 1,7 мільйона тонн багатої руди.