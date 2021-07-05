У Кривому розі загинув шахтар: придавило технікою до скали

На шахті "Жовтнева" під час роботи загинув шахтар. Вона розташована у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Попередньо відомо, що чоловіка придавило спецтехнікою до стіни шахти.

Це трапилося 4 липня приблизно о 04:20. Загиблому був 31 рік. Цю інформацію журналістам вже підтвердили правоохоронці.

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Це трапилося під час роботи на шахті "Жовтнева".

Чоловік загинув на глибині 1415 метрів.

Його придавило до скали вантажно-доставлювальною машиною.

Після цього шахтар помер на місці.

Правоохоронці відкрили щодо цього випадку кримінальне провадження.

Трагедію розслідують, як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Якщо знайдуть винного, йому може загрожувати 8 років в'язниці.



Шахта, де трапилася трагедія / Фото "Першого криворізького"

Що відомо про цю шахту "Жовтнева" – залізорудна шахта, яка входить до складу "Криворізького залізорудного комбінату".



Її ввели в експлуатацію в 1958 році. Проєктна потужність шахти – 1,7 мільйона тонн багатої руди.