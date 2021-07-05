У Кривому розі загинув шахтар: придавило технікою до скали

5 липня 2021 , 14:00
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Джерело:

"Перший криворізький"

На шахті "Жовтнева" під час роботи загинув шахтар. Вона розташована у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Попередньо відомо, що чоловіка придавило спецтехнікою до стіни шахти.

Це трапилося 4 липня приблизно о 04:20. Загиблому був 31 рік. Цю інформацію журналістам вже підтвердили правоохоронці.

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Більше про цю трагедію 

  • Це трапилося під час роботи на шахті "Жовтнева".
  • Чоловік загинув на глибині 1415 метрів.
  • Його придавило до скали вантажно-доставлювальною машиною.
  • Після цього шахтар помер на місці. 
  • Правоохоронці відкрили щодо цього випадку кримінальне провадження. 
  • Трагедію розслідують, як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
  • Якщо знайдуть винного, йому може загрожувати 8 років в'язниці.


Шахта, де трапилася трагедія / Фото "Першого криворізького"

Що відомо про цю шахту

"Жовтнева" – залізорудна шахта, яка входить до складу "Криворізького залізорудного комбінату".

Її ввели в експлуатацію в 1958 році. Проєктна потужність шахти – 1,7 мільйона тонн багатої руди.
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Автор: Олександр Марчак