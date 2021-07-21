Про це повідомив 20 липня криворізький журналіст Олег Єрмолинський. Засідання проводила суддя Майя Бутенко.
До теми Під Кривим Рогом у психлікарні чоловік вбив медбрата та втік
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21-річного зловмисника Івана Євсейчева відправили під варту на час досудового розслідування. Чоловікові винесли вирок: 60 діб під вартою без права внести заставу.
26 липня зловмисникові виповниться 22 роки. Скоріш за все, у цей день він буде не вдома чи в лікарні, а за ґратами.
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Що було відомо раніше про вбивство медбрата
- Уночі 18 липня знайшли тіло 54-річного медпрацівника у Гейківській психлікарні.
- Потерпілому завдали смертельного удару по голові, ймовірно, стільцем.
- В той час з лікарні втік 21-річний хлопець. Його і підозрюють у вбивстві.
- 20 липня підозрюваного знайшла поліція.
- У лікарні кажуть, що чоловік – дуже агресивний.
- Він уже був раніше судимим за крадіжку транспортних засобів.
- На Івана Євсейчева жалілась мати. Він погрожував їй ножем.