Про це повідомив 20 липня криворізький журналіст Олег Єрмолинський. Засідання проводила суддя Майя Бутенко.

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21-річного зловмисника Івана Євсейчева відправили під варту на час досудового розслідування. Чоловікові винесли вирок: 60 діб під вартою без права внести заставу.

26 липня зловмисникові виповниться 22 роки. Скоріш за все, у цей день він буде не вдома чи в лікарні, а за ґратами.

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