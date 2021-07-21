У Кривому Розі засудили чоловіка, який вбив медбрата у Гейківській психлікарні: відео

21 липня 2021 , 15:50
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Джерело:

телеграм Олега Єрмолинського

Центрально-міський суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід для 21-річного Івана Євсейчева. Напередодні він смертельно вдарив медбрата у Гейківській психлікарні та втік.

Про це повідомив 20 липня криворізький журналіст Олег Єрмолинський. Засідання проводила суддя Майя Бутенко.

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21-річного зловмисника Івана Євсейчева відправили під варту на час досудового розслідування. Чоловікові винесли вирок: 60 діб під вартою без права внести заставу.

26 липня зловмисникові виповниться 22 роки. Скоріш за все, у цей день він буде не вдома чи в лікарні, а за ґратами.

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Що було відомо раніше про вбивство медбрата

  • Уночі 18 липня знайшли тіло 54-річного медпрацівника у Гейківській психлікарні.
  • Потерпілому завдали смертельного удару по голові, ймовірно, стільцем.
  • В той час з лікарні втік 21-річний хлопець. Його і підозрюють у вбивстві.
  • 20 липня підозрюваного знайшла поліція.
  • У лікарні кажуть, що чоловік – дуже агресивний. 
  • Він уже був раніше судимим за крадіжку транспортних засобів.
  • На Івана Євсейчева жалілась мати. Він погрожував їй ножем.
Автор: Олег Терещенко