У Кривому Розі затримали молоду пару, яка за гроші розповсюджувала пікантний контент: фото

5 серпня 2021 , 21:07

Джерело:

Нацполіція

У Кривому Розі затримали 17-річного хлопця та 21-річну дівчину, які розповсюджували порнографію в мережі Інтернет. Незабаром їм повідомлять про підозру.

Молоді люди за гроші надавали доступ до пікантного контенту, серед якого були відеозаписи з дітьми. Правоохоронці вже провели обшуки за місцем проживання організаторів незаконної діяльності.

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Поліція провела обшуки

Так, 5 серпня співробітники поліції перевірили квартири фігурантів на території Покровського та Софіївського районів міста Кривий Ріг.

  • Помешкання були облаштовані комп'ютерною технікою та іншими приладами, які використовувались для виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції.

За результатами проведених слідчих заходів, правоохоронці вилучили:

  • комп'ютерну техніку;
  • системний блок;
  • жорсткі диски;
  • вебкамери;
  • мобільні телефони;
  •  банківські картки. 

Все знайдене поліцейські направили для проведення експертних досліджень.

Зверніть увагу! Зловмисникам невдовзі повідомлять про підозру, їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.
  • Правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до організації незаконної діяльності.

У Кривому Розі затримали молоду пару, яка за гроші розповсюджувала пікантний контент / Фото Нацполіції

Автор: Олег Терещенко