У Кривому Розі затримали 17-річного хлопця та 21-річну дівчину, які розповсюджували порнографію в мережі Інтернет. Незабаром їм повідомлять про підозру.

Молоді люди за гроші надавали доступ до пікантного контенту, серед якого були відеозаписи з дітьми. Правоохоронці вже провели обшуки за місцем проживання організаторів незаконної діяльності.

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Поліція провела обшуки

Так, 5 серпня співробітники поліції перевірили квартири фігурантів на території Покровського та Софіївського районів міста Кривий Ріг.

Помешкання були облаштовані комп'ютерною технікою та іншими приладами, які використовувались для виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції.

За результатами проведених слідчих заходів, правоохоронці вилучили:

комп'ютерну техніку;

системний блок;

жорсткі диски;

вебкамери;

мобільні телефони;

банківські картки.

Все знайдене поліцейські направили для проведення експертних досліджень.

Правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до організації незаконної діяльності.

Зловмисникам невдовзі повідомлять про підозру, їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

У Кривому Розі затримали молоду пару, яка за гроші розповсюджувала пікантний контент / Фото Нацполіції