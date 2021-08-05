У Кривому Розі затримали молоду пару, яка за гроші розповсюджувала пікантний контент: фото
Джерело:Нацполіція
У Кривому Розі затримали 17-річного хлопця та 21-річну дівчину, які розповсюджували порнографію в мережі Інтернет. Незабаром їм повідомлять про підозру.
Молоді люди за гроші надавали доступ до пікантного контенту, серед якого були відеозаписи з дітьми. Правоохоронці вже провели обшуки за місцем проживання організаторів незаконної діяльності.
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Поліція провела обшуки
Так, 5 серпня співробітники поліції перевірили квартири фігурантів на території Покровського та Софіївського районів міста Кривий Ріг.
- Помешкання були облаштовані комп'ютерною технікою та іншими приладами, які використовувались для виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції.
За результатами проведених слідчих заходів, правоохоронці вилучили:
- комп'ютерну техніку;
- системний блок;
- жорсткі диски;
- вебкамери;
- мобільні телефони;
- банківські картки.
Все знайдене поліцейські направили для проведення експертних досліджень.Зверніть увагу! Зловмисникам невдовзі повідомлять про підозру, їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.
- Правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до організації незаконної діяльності.