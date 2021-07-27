Жінка йшла по проспекту Гагаріна, де, за словами місцевих мешканців, колись були розташовані льохи. Вона провалилася в один із них.

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Деталі інциденту

Близько полудня 50-річна місцева жителька ішла проспектом, і раптом ґрунт під її ногами не витримав і жінка впала у провалля.

Самостійно вибратися на поверхню постраждала не змогла. Через травму ноги вона викликала швидку. Медики, які прибули на місце події, звернулися до рятувальників.



У Кривому Розі жінка провалилася під землю на центральному проспекті

Мешканку Кривого Рогу госпіталізували у місцеву лікарню з переломом. Зараз її життю та здоров'ю нічого не загрожує.



Жінку, яка провалилася в центрі Кривого Рогу госпіталізували з переломом ноги