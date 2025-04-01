Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дар'ю Стародубцеву.

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У Кривому Розі жінка поранила собак на вулиці

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому чути звуки пострілів на вулиці Кривого Рогу. Як зазначають жителі міста, жінка стріляла по собаках у районі вулиці Переяславська. Поруч з ними гралися діти, які бачили цей напад на тварин. Люди пишуть, що жінка начебто гуляла зі зброєю, що могло б призвести до "неприпустимих наслідків".

На щастя, серед дітей постраждалих немає, але один з песиків дістав поранення. За фактом жорстокого поводження з тваринами очевидці повідомили в поліцію.

Жителі повідомили про напад на собак у Кривому Розі: відео

У відділі комунікацій поліції Кривого Рогу 24 Каналу розповіли, що громадяни звернулися до правоохоронців 31 березня. Особу жінки, яка, ймовірно, вчинила протиправні дії, вдалося встановити. Поліцейські вже збирають усю інформацію та опитують свідків події. На відео чути звуки пострілів, але пістолета в жінки з собою не було.

Особа встановлена, а щодо зброї – інформація у нас не підтвердилася,

– зазначили в поліції Кривого Рогу.

Жінка, ймовірно, поранила безпритульного собаку: дивіться відео

Зазначимо, що за жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність. Так нещодавно суд призначив 31-річному киянину до 7 років ув'язнення за вбивство безпритульного собаки. Чоловік скинув собаку зі сходів та бив її ногами. Злочин підтверджено експертизами та записами з камер спостереження. Цікаво, що в суді він не визнав свою провину, заявляючи, що тварину могли вбити сусіди.