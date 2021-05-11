У Кривому Розі перехожі зранку 11 травня звернули увагу на чоловіка в заведеній автівці. У нього була неприродньо нахилена голова. На місці працюють правоохоронці.

Труп в авто виявили у 4 Зарічному мікрорайоні поблизу житлових багатоповерхівок. До поліції один з перехожих повідомив близько 8 ранку.

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