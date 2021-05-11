У Кривому Розі знайшли тіло чоловіка в заведеному авто

У Кривому Розі перехожі зранку 11 травня звернули увагу на чоловіка в заведеній автівці. У нього була неприродньо нахилена голова. На місці працюють правоохоронці.
Джерело:телеграм Олега Єрмолінського
Труп в авто виявили у 4 Зарічному мікрорайоні поблизу житлових багатоповерхівок. До поліції один з перехожих повідомив близько 8 ранку.
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Що відомо про загиблого
- В автівці Renault перебував 40-річний чоловік, про це повідомляють у поліції.
- Двигун легковика працював, але чоловік за кермом – не подавав ознак життя.
- Перехожий стукав у вінко автво, щоб привернути увагу водія, оскільки той сидів у неприродному положенні.
- На місце приїхали поліцейські та медики.
- Лікарі констатували смерть. Проте причину назвуть після висновків судмедекспертизи.
- Як пише місцевий телеграм-канал, на обличчі чоловіка були множинні травми.
- На місці інциденту працюють слідчі: вони встановлюють деталі події.
- За інформацією з джерел "Першого Міського" відомо, що він не проживав в цьому районі та не працював в таксі.