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      Кривонос: Фірми-прокладки у галузі оборони ліквідують

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      "Укроборонпром" замінять іншою структурою, – Кривонос
      "Укроборонпром" замінять іншою структурою, – Кривонос / Укрінформ

      Концерн "Укроборонпром" замінить інший державний орган – з ширшими повноваженнями. А фірми-прокладки ліквідують для досягнення прозорості держзамовлень у оборонній галузі.

      Що сказав Кривонос про "Укроборонпром"

      Новому державному органу, яким замінять "Укроборонпром". будуть підпорядковані усі підприємства-учасники концерну. Про це заявив заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос в ефірі "5 каналу".

      Читайте також: Порошенко призначив Кривоноса головою комісії, яку раніше очолював Гладковський

      За словами Кривоноса, реформа "Укроборонпрому" зменшить корупційні ризики у сфері оборонно-промислового комплексу України.

      Відповідно до нового законопроекту – буде ліквідовано велику кількість існуючих фірм-прокладок,
      – наголосив заступник секретаря РНБО.

      Той же законопроект передбачає підвищення рівня прозорості державних оборонних замовлень.

      Про який законопроект мовиться? 

      У Верховній Раді група нардепів зареєстрували законопроект 24 квітня 2019 року. Серед іншого, у тексті передбачена ліквідація "Укроборонпрому". Керівники підприємств "Укроборонпрому" ж проти того, щоб концерн ліквідували. Вони запевняють, що спочатку потрібно розібратися в ситуації та провести міжнародний аудит.

      А що обіцяє команда новообраного президента Володимира Зеленського зробити в оборонному секторі України – читайте в маитеріалі 24 каналу

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з'ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом зі спільниками контрабандою постачали оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Причому через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами.

      Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь". У НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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      Теги: Новини України Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Сергій Кривонос
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