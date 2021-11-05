Обшуки провели в приміщеннях міськради, а також у помешканнях колишніх посадовців. Правопорушення стосуються періоду 2010 – 2020 років.

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У чому викрили колишніх службових осіб:

в службовій недбалості,

невиконанні або неналежному виконанні службових обов'язків, що завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам,

розкраданні коштів бюджету міста Кривий Ріг разом із посадовцями приватних структур, залучених до підрядних робіт.

Про підозру вже повідомили 2 особам

Раніше про підозру повідомили двом особам – директору структурного підрозділу виконкому Криворізької міської ради та директору підприємства-підрядника. Мовиться про розкрадання коштів з бюджету Кривого Рогу у 2019 – 2020 роках.

Замість ремонту доріг гроші присвоювали

Гроші призначили на проведення ремонту понад 200 доріг по всьому місту. Проте дороги ніхто фактично не латав, при цьому гроші начебто "освоювались". Також системно підробляли документи про очищення автошляхів від снігу. Цікаво, що це робили навіть у ті дні, коли опадів взагалі не було.

Дивіться фото з обшуків у Кривому Розі / Фото ДФС:

Раніше за хабар засудили колишнього посадовця Черкаської міськради

Верховний Суд залишив у силі вирок начальнику управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міськради. Чиновника звинуватили у хабарництві.

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Чоловік просив у директора ТОВ "Черкассільбуд" гроші за непроведення позапланової перевірки. За таку незаконну діяльність чиновник отримав вирок 6 років позбавлення волі.