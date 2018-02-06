Криза на Мальдівах: США оголосили свою позицію

США "занепокоєні та розчаровані" через оголошений президентом Мальдівської Республіки Абдуллою Яміном надзвичайний стан всупереч основному закону країни.

Про це мовиться у заяві речниці Держдавного департаменту США Хезер Науерт, повідомляє "Укрінформ".

Президент Мальдів Абдулла Ямін у понеділок, 5 лютого, оголосив режим надзвичайного стану на два тижні. Зробив він це після того, як Верховний суд країни ухвалив рішення звільнити низку опозиційних лідерів, зокрема й колишнього президента Мохаммеда Нашида. Це рішення дозволило Нашидові знову балотуватися на пост керівника держави.

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У Держдепі прямо заявили, що президент, армія та поліція Мальдів "не підкорилися законному рішенню Верховного Суду всупереч Конституції та верховенству права".

За словами Науерт, попри те, що Ямін був обраний в 2013 році за підтримки широкої коаліції, він послідовно відмежовувався від своєї коаліції, ув'язнював й висилав усіх більш-менш значимих опозиційних політиків.

Також Ямін позбавляв обраних депутатів парламенту права представляти своїх виборців, змінював закони, щоб підірвати права людини, особливо свободу висловлення думок. Окрім того, він робив все, аби послабити інститути влади.

Сполучені Штати закликають президента Яміна, армію та поліцію дотриматись верховенства права, виконати рішення Верховного суду та постанови Кримінального суду, забезпечити повне й належне функціонування парламенту та відновити конституційно гарантовані права народу й інституцій Мальдівських островів,

– наголосили в Держдепі.