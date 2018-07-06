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Криза середнього віку у чоловіків: як її пережити

1970 Читать новость на русском
Криза середнього віку у чоловіків
Криза середнього віку у чоловіків / xvatit.com.ua

У житті кожного чоловіка рано чи пізно настає період, коли здається, що життя прожите даремно. Це настає криза середнього віку, яка приходить у проміжку 37-42 роки.

Науковці зазначають, що з нудьгою, дратівливістю і почуттям власної неспроможності можна легко впоратись, передає Оbozrevatel.

У період кризи середнього віку чоловіки схильні замикатися у собі, негативні думки нагромаджуються, життя стає нестерпним. Здається, що діти вас не цінують, а дружина – не любить та інше.

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Такі думки варто відганяти і поговорити з рідними – це допоможе розвіяти переживання.

Також у такий період варто відвідати нові місця – там, де ви раніше ніколи не були. Це може бути навіть сусіднє місто. Нові враження і зміна місця відволікатимуть від депресивних думок, допоможуть розслабитися і зарядять позитивом.

Допомагайте тим, хто оточує – це допоможе підняти вашу самооцінку. Це може бути навіть одяг чи вечеря для безхатченка.

А також не забувайте нагороджувати себе навіть за маленькі перемоги. Невеличкі заохочення додаватимуть стимулу, сил та мотивації. А також це відволікатиме знову ж таки від важких думок про життя.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Чоловіче здоров’я Психологія Поради
Джерело: 24 Канал
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