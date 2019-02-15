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      Криза у Венесуелі: Мадуро готовий зустрітися із Трампом, хоча "час для діалогу давно минув"

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      Ніколас Мадуро
      Ніколас Мадуро / Getty images

      Чинний президент Венесуели диктатор Ніколас Мадуро запросив спрецпредставника США з Венесуели Елліота Абрамса відвідати республіку. Також він заявив про свою готовність зустрітися із американським лідером Дональдом Трампом.

      24 канал писав про те, що у Венесуелі триває політична та економічна криза, громадяни країни намагаються домогтися відставки чинного президента – Ніколаса Мадуро, який нещодавно вступив на пост глави держави вдруге. Міжнародні спостерігачі переконані: результат президентських виборів у Венесуелі був сфальсифікований.

      Читайте також: Експерти оцінили втрати Венесуели від санкцій під час правління Мадуро

      Так, Мадуро в інтерв’ю агентству Associated Press повідомив, що міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса брав участь в конфіденційних консультаціях з американською стороною в Нью-Йорку. Під час цих зустрічей Арреаса запросив Абрамса приїхати до Венесуели одним із можливих варіантів: неофіційно, публічно або таємно.

      Якщо він хоче зустрітися, просто скажіть мені коли, де і як, і я там буду,
      – сказав Мадуро журналістам.

      Кожна із зустрічей Арреаси і Абрамса тривала, за словами венесуельського диктатора, по декілька годин. Так, приміром, один із контактів мав місце вже після того, як спецпредставник США з питань Венесуели заявив, що час для діалогу з Мадуро давно минув.

      Мадуро також висловив надію на зустріч із очільником Білого дому Дональдом Трампом. Разом з тим він сказав: "Заразлива рука Дональда Трампа заподіює шкоду Венесуелі".

      Також венесуельський диктатор наголосив, що не має наміру поступатися владою в країні. За його словами, гуманітарна допомога США, яку планують доставити до Венесуели, є незначною в порівнянні з активами республіки на мільярди доларів, які були заблоковані Вашингтоном.

      Вони вішають нас, крадуть наші гроші, а потім кажуть: "Ось, хапайте ці крихти". І вони роблять з цього шоу для всього світу. Ми з гідністю говоримо: "Ні світовому шоу". Ми раді всім, хто хоче допомогти Венесуелі, але у нас є достатні можливості, щоб заплатити за все, що нам потрібно,
      – повідомив Мадуро.

      Зазначимо, що це вже далеко не перші висловлювання венесуельського диктатора щодо гуманітарної допомоги, яку надсилають його країні. Так, нещодавно він звинуватив світову спільноту у тому, що вона направила венесуельському народу прогнилі і заражені продукти, а також додав, що влада США хоче лиш принизити Венесуелу.

      Що відбувається у Венесуелі?

      – Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.

      – Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.

      – Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.

      – Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.

      – В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 40 людей, затримали приблизно 900 активістів, серед них – 80 дітей.

      – 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.

      –3 лютого Трамп заявив про можливість військового втручання у Венесуелу.

      – Згодом низка країн направила гуманітарну допомогу країні, проте диктатор Мадуро закрив кордони Венесуели.

      До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків.

      Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів.

      З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

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      Теги: Новини США Новини політики Венесуела Латинська Америка
      Джерело: 24 Канал
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