Криза у Венесуелі: Мадуро вихваляється російською зброєю

Найсучасніша російська зброя постійно прибуває до Венесуели, а бійці збройних сил країни навчаються у РФ – так заявив Ніколас Мадуро, керівник країни, якого все ще підтримує армія. Попри те, що парламент відсторонив Мадуро і призначив тимчасовим президентом лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Поки в країні тривають масові протести, відсторонений парламентом президент Венесуели Ніколас Мадуро дав інтерв'ю російському агентству "РИА Новости". Він розповів журналістам, що просив Путіна тримати руку на пульсі ситуації у Венесуелі та надавати усю можливу підтримку на дипломатичному рівні.

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І не тільки попросив, а й одразу подякував – за те, що Путін завжди цю допомогу надає, а Венесуела її радо приймає. На думку Мадуро, тільки Росія здатна забезпечити захист "правди Венесуели у міжнародній спільноті".

У нас є російська техніка найвищого рівня, найсучасніші системи озброєнь. Весь наш персонал успішно працює, він пройшов підготовку в Росії. У нас дуже хороші взаємини в плані військової співпраці з Путіним,

– заявив Мадуро.

І додав, що російська зброя прибуває щомісяця і ця ситуація не є чимсь "екстраординарним". Так само і в частині співпраці у бізнесовій сфері: "Все буде добре, нафтовий та газовий бізнес між Росією і Венесуелою захищено бронею".



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До того ж, Ніколас Мадуро заявляє, що не боїться проведення позачергових виборів. Утім, не президентських, а лише до парламенту. Це не дивно, адже саме парламент – осередок опозиції до Мадуро, і йому було б дуже вигідно змінити склад Національної асамблеї.

Було б дуже добре провести дещо раніше парламентські вибори. Це була б дуже хороша форма політичної дискусії. Президентські ж вибори відбулися лише 10 місяців тому, конституційно і легально. Перевибори – це безглуздя. Ініціатива країн, схиблених на політиці Дональда Трампа. Але хто вони такі, щоб вирішувати тут?

– сказав Мадуро.

Він також запевнив, що до діалогу з опозицією готовий. Як і до перемовин з небайдужими країнами, які підтримують Венесуелу та мирне вирішення конфлікту у ній.



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