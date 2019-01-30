Криза у Венесуелі: Мадуро вихваляється російською зброєю
Найсучасніша російська зброя постійно прибуває до Венесуели, а бійці збройних сил країни навчаються у РФ – так заявив Ніколас Мадуро, керівник країни, якого все ще підтримує армія. Попри те, що парламент відсторонив Мадуро і призначив тимчасовим президентом лідера опозиції Хуана Гуайдо.
Поки в країні тривають масові протести, відсторонений парламентом президент Венесуели Ніколас Мадуро дав інтерв'ю російському агентству "РИА Новости". Він розповів журналістам, що просив Путіна тримати руку на пульсі ситуації у Венесуелі та надавати усю можливу підтримку на дипломатичному рівні.
Тим часом представники парламенту Венесуели запідозрили спробу вивезти запаси золота в Росію
І не тільки попросив, а й одразу подякував – за те, що Путін завжди цю допомогу надає, а Венесуела її радо приймає. На думку Мадуро, тільки Росія здатна забезпечити захист "правди Венесуели у міжнародній спільноті".
У нас є російська техніка найвищого рівня, найсучасніші системи озброєнь. Весь наш персонал успішно працює, він пройшов підготовку в Росії. У нас дуже хороші взаємини в плані військової співпраці з Путіним,
– заявив Мадуро.
І додав, що російська зброя прибуває щомісяця і ця ситуація не є чимсь "екстраординарним". Так само і в частині співпраці у бізнесовій сфері: "Все буде добре, нафтовий та газовий бізнес між Росією і Венесуелою захищено бронею".
Ніколас Мадуро вкрай вдячний Володимиру Путіну за підтримку дипломатією і зброєю
До того ж, Ніколас Мадуро заявляє, що не боїться проведення позачергових виборів. Утім, не президентських, а лише до парламенту. Це не дивно, адже саме парламент – осередок опозиції до Мадуро, і йому було б дуже вигідно змінити склад Національної асамблеї.
Було б дуже добре провести дещо раніше парламентські вибори. Це була б дуже хороша форма політичної дискусії. Президентські ж вибори відбулися лише 10 місяців тому, конституційно і легально. Перевибори – це безглуздя. Ініціатива країн, схиблених на політиці Дональда Трампа. Але хто вони такі, щоб вирішувати тут?
– сказав Мадуро.
Він також запевнив, що до діалогу з опозицією готовий. Як і до перемовин з небайдужими країнами, які підтримують Венесуелу та мирне вирішення конфлікту у ній.
Лідер опозиції Хуйан Гуайдо теж готовий до діалогу – коли Мадуро віддасть владу
Що відбувається у Венесуелі:
- Тисячі людей 23 січня 2019 року вийшли на протест із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро.
- Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.
- Диктатора Мадуро підтримують очільник Кремля Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Правоохоронні органи підтвердили 24 каналу, що на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера", у Росії все заперечують.
- В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 35 людей, затримали приблизно 900 активістів.
- 26 січня Франція та Іспанія заявили, що висувають ультиматум Мадуро: вони вимагають впродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі.