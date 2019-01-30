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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Криза у Венесуелі: Мадуро вихваляється російською зброєю

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      Ніколасу Мадуро завозить зброю Росія, тож він готовий до виборів
      Ніколасу Мадуро завозить зброю Росія, тож він готовий до виборів / Getty Images

      Найсучасніша російська зброя постійно прибуває до Венесуели, а бійці збройних сил країни навчаються у РФ – так заявив Ніколас Мадуро, керівник країни, якого все ще підтримує армія. Попри те, що парламент відсторонив Мадуро і призначив тимчасовим президентом лідера опозиції Хуана Гуайдо.

      Поки в країні тривають масові протести, відсторонений парламентом президент Венесуели Ніколас Мадуро дав інтерв'ю російському агентству "РИА Новости". Він розповів журналістам, що просив Путіна тримати руку на пульсі ситуації у Венесуелі та надавати усю можливу підтримку на дипломатичному рівні. 

      Тим часом представники парламенту Венесуели запідозрили спробу вивезти запаси золота в Росію

      І не тільки попросив, а й одразу подякував – за те, що Путін завжди цю допомогу надає, а Венесуела її радо приймає. На думку Мадуро, тільки Росія здатна забезпечити захист "правди Венесуели у міжнародній спільноті". 

      У нас є російська техніка найвищого рівня, найсучасніші системи озброєнь. Весь наш персонал успішно працює, він пройшов підготовку в Росії. У нас дуже хороші взаємини в плані військової співпраці з Путіним,
      – заявив Мадуро.

      І додав, що російська зброя прибуває щомісяця і ця ситуація не є чимсь "екстраординарним". Так само і в частині співпраці у бізнесовій сфері: "Все буде добре, нафтовий та газовий бізнес між Росією і Венесуелою захищено бронею".

      Мадуро, Путін
      Ніколас Мадуро вкрай вдячний Володимиру Путіну за підтримку дипломатією і зброєю

      До того ж, Ніколас Мадуро заявляє, що не боїться проведення позачергових виборів. Утім, не президентських, а лише до парламенту. Це не дивно, адже саме парламент – осередок опозиції до Мадуро, і йому було б дуже вигідно змінити склад Національної асамблеї.

      Було б дуже добре провести дещо раніше парламентські вибори. Це була б дуже хороша форма політичної дискусії. Президентські ж вибори відбулися лише 10 місяців тому, конституційно і легально. Перевибори – це безглуздя. Ініціатива країн, схиблених на політиці Дональда Трампа. Але хто вони такі, щоб вирішувати тут? 
      – сказав Мадуро.

      Він також запевнив, що до діалогу з опозицією готовий. Як і до перемовин з небайдужими країнами, які підтримують Венесуелу та мирне вирішення конфлікту у ній.  

      Гуайдо
      Лідер опозиції Хуйан Гуайдо теж готовий до діалогу – коли Мадуро віддасть владу

      Що відбувається у Венесуелі: 

      Теги: Новини Росії Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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