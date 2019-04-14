Криза у Венесуелі: президент торгує золотом, а люди живуть у злиднях, без їжі та води

Друг російського очільника – венесуельський диктатор Ніколас Мадуро – знову продає золото. Але куди цінний метал вирушить цього разу поки невідомо. Разом із тим, люди у Венесуелі – у злиднях, вони не мають грошей навіть на їжу. А кордон із Колумбією, де на венесуельців чекає гуманітарна допомога, вже більш як два місяці перекритий.

В одному з дитсадків у венесуельській столиці Каракасі немає води, як і у більшості будинків у країні.

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Насоси не працюють, бо відімкнули електропостачання. Щоб не зачиняти садок, громада організувала доставку води цистернами.



У Венесуелі немає води, її доставляють цистернами

У пастку країна потрапила через те, що на найбільшій у Венесуелі електростанції трапилась аварія. Там більшість обладнання зношене і не вистачає коштів на обслуговування мереж.

Криза у Венесуелі

За минурий рік інфляція у Венесуелі, яка є однією із найбільших світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. Люди не мають грошей навіть не їжу. А той, хто державу у цю кризу завів, тепер відмовляється навіть іноземної гуманітарної допомоги.



Ніколас Мадуро

Президент Ніколас Мадуро називав це спробою усунути його від влади, тому перекрив кордон. Найвідчайдушніші венесуельці намагаються прорватись через адмінмежу та самотужки перепливають ріку Тачіру, аби втекти з країни.

Ми приїжджаємо сюди (у Колумбію – 24 канал), щоб заробити гроші і бойдай щось купити. У нас великі проблеми з їжею, ми харчуємось тільки один раз на день. Стараюсь якнайбільше віддати своїм донечкам. Тут люди нам допомагають,

– розповів мігрант з Венесуели Чарлі Лопес.

На початку року венесуельці вийшли на протести. Намагалися скинути Мадуро. І обрали собі нового лідера – опозиціонера Хуана Гуайдо. Однак, хоч Гуайдо визнали США, ЄС та багатьох інших демократичних країн, Мадуро, якому допомагає Путін, досі тримається за крісло. А проти Гуайдо він відкрив кримінальну справу. Тож опозиціонеру тепер загрожує арешт.

Мадуро торгує золотом

Тим часом, Ніколас Мадуро потроху розпродує золоті запаси країни. На початку цього року 20 тонн золота вирушили до Росії. А днями центробанк країни став на ще 8 тонн золота біднішим.

Мадуро таким чином хоче компенсувати кошти, які недоотримала найбільша нафтова компанія через санкції, які наклали США. Саме для боротьби з корумпованим режимом Мадуро.

Коротко про те, що відбувається у Венесуелі

• Наприкінці січня 2019 року у Венесуелі спалахнули багатотисячні протести проти політики президента-диктатора Ніколаса Мадуро та з вимогами його відставки. Адже за 6 років керування Мадуро завів країну в глибоку економічну кризу. Зокрема, тільки за 2018 рік інфляція сягнула понад мільйона відсотків. У Венесуелі бракує їжі, ліків та навіть туалетного паперу.

• У сутичках з правоохоронцями гинули люди, сотні людей затримували, але точних даних немає – уряд Мадуро нікому і ні про що інформації не надає.

• Офіційний Каракас відмовляється і навіть перешкоджає поставці гуманітарної допомогивенесуельцям від країн, що підтримують опозицію і її лідера Хуана Гуайдо.

• Наразі країна страждає від постійних масштабних відключень світла. Через відсутніть електроенергії, не працюють і гідростанції, що поглиблює кризу із питною водою.