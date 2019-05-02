Криза у Венесуелі: що пишуть західні медіа про "спробу перевороту" у країні

У ніч на 30 квітня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав армію підтримати його і покласти край правлінню Ніколаса Мадуро. В результаті відбулися масові демонстрації, що завершилися сутичками: майже півсотні людей постраждали, двоє загинуло. Розповідаємо, як про "спробу перевороту" пишуть світові медіа.

Видання Spiegel починає матеріал про кризу у Венесуелі зі згадки про відеозвернення Хуана Гуайдо і Ніколаса Мадуро, головних героїв божевільної боротьби за владу у країні. Так, Гуайдо опублікував відео в Instagram. Він сидів перед білою стіною, був одягнутий у темний костюм, а на столі стояв бюст визволителя Сімона Болівара. У якій будівлі знімався ролик невідомо – місцеперебування Гуайдо зберігається в таємниці. Згадується і про відео, записане лідером Венесуели у центрі Каракаса.

Мадуро не має ні підтримки, ні поваги збройних сил та людей. Тиран ховається від страху за чотирма стінами президентського палацу,

– сказав він, закликаючи венесуельців вийти на вулиці 1 травня.

Пізніше Ніколас Мадуро з'явився на всіх каналах країни та зазначив: "опозиційна група ультраправих" здійснила спробу перевороту за допомогою "колумбійської олігархії" та "імперіалізму США", але "їм нічого не вдалося".

Мадуро виступав перед прапором Венесуели і виглядав впевнено та спокійно. Поруч з ним стояли міністр оборони Володимир Падрино та декілька вищих військових чиновників.

Він уже призначив трьох спеціальних прокурорів для судового розслідування "спроби перевороту" та додав, що відповідальні за це повинні потрапити у в'язницю – чітка погроза для Гуайдо.

Якби цей конфлікт був боксерським поєдинком, то цей раунд виграв би саме Мадуро,

– зазначає видання.

Тепер питання полягає в тому, хто несе відповідальність за існування Мадуро після спроби перевороту? У Вашингтоні пояснили, що Кремль переконав його залишитися, хоча літак Мадуро вже був готовий до вильоту на Кубу. Гуайдо підтвердив, що "іноземні сили" перешкодили від'їзду самопроголошеного президента. Мадуро і російський уряд це заперечили.

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Однак журналісти видання додають, що було б передчасно говорити, що Гуайдо остаточно "програв". Він має величезну підтримку населення, багато солдатів перейшли до нього – однак цього виявилося недостатньо.

Зрозуміло одне: криза Венесуели буде вирішена лише за допомогою міжнародної допомоги. До тих пір, поки Вашингтон і Москва дійшли згоди щодо майбутнього Мадуро, є мало надії на те, що режим зміниться.

CNN пише, що Хуан Гуайдо визнав, що антиурядові акції цього тижня не отримали достатньої підтримки військових для повалення режиму Мадуро.

Ми змушені визнати, що було недостатньо (людей, – 24), ми маємо наполягати, щоб усі збройні сили протестували разом. Ми не просимо протистояння між братами, навпаки. Ми просто хочемо, щоб вони були на боці народу,

– заявив Гуайдо 1 травня.

Телеканал цитує організацію Human Rights Watch, яка повідомила про 168 затриманих під час демонстрацій і стрілянину по протестувальниках і журналістах.

Під час свого першого публічного виступу з початку протестів Мадуро звернувся до прихильників з проханням про "максимальну лояльність" і закликав їх вийти на вулиці, щоб боротися за демократію.

Згадано тут і реакцію американських високопосадовців. Зокрема, президент США Дональд Трамп звернув увагу на страждання мирних жителів через політичні чвари: "Це – жахлива річ. Люди голодують, люди помирають. Немає їжі, немає води. Це – неймовірний безлад”.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що військові дії можливі і "якщо це те, що потрібно (для Венесуели, – 24), саме це зроблять Сполучені Штати". Він також додав, що Мадуро був готовий до втечі, однак "Росія переконала його залишитися". Мадуро та Кремль це заперечили.

Виконуючий обов'язки міністра оборони Патрік Шанаган заявив, що Пентагон "зробив вичерпне планування, тому не існує ситуації або сценарію, за яким ми не матимемо непередбачувані обставини".

ВВС також аналізує демонстрації у Венесуелі 2 травня та звернення Гуайдо та Мадуро до жителів країни.

Прихильники венесуельської опозиції проводять масові акції протесту через день після насильницьких зіткнень з урядовими силами. Демонстрації відбулися у всіх 23 штатах Венесуели.

"Ми будемо продовжувати працювати з більшою силою, ніж будь-коли", – цитує видання Гуайдо.

Місцеві ЗМІ повідомляли про обстріл у районі Альтаміра, що на сході Каракасу, де регулярно збирається опозиція. Національна гвардія застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів. Деякі протестувальники кидали каміння, інші ж бачили, як робили коктейлі Молотова,

– описує безлади у Каракасі ВВС.

Авіабаза La Carlota, де вчора відбувалися жорстокі зіткнення, виглядає як зона війни. Вона була покрита розбитим склом і шматками цегли і каменю, а також кулями і газовими балончиками. Там були спалені мотоцикли і згорілий автобус, що блокував вулицю.

Офіс ООН з прав людини заявив, що "надзвичайно стурбований" повідомленнями сил безпеки, які використовують "надмірну" силу проти демонстрантів.

Крім того, тут згадали і про провладні мітинги, на які вийшли прихильники Мадуро. Сам він заявив, що це робітники Венесуели збираються, щоб відсвяткувати 1 травня. Провладний марш був мирним, з музикою та танцями.

На решті території Каракаса, за словами кореспондентів ВВС, було абсолютно спокійно:

Ми бачили людей, що гуляють з собаками і купують фрукти. Деякі сказали, що не можуть піти на роботу, оскільки так наказали їхні роботодавці. Але решта районів залишаються мирними.

ВВС додає, що на п'ятницю, 3 травня, заплановано екстрене засідання Лімської групи країн Латинської Америки.

Al Jazeera також розповідає про відеозвернення венесуельських лідерів та найгарячіші моменти протистояння.

У західній частині Каракасу венесуельці били у барабани і несли плакати з написами про вимоги "свободи". На шосе, розташованому недалеко від авіабази на сході столиці, урядові сили застосовували сльозогінний газ проти демонстрантів.

В ООН запевнили, що організацію "турбує" повідомлення про те, що військові використовують "надмірну" силу проти мирних жителів.

У світлі запланованих на сьогоднішній день масових протестів ми закликаємо всі сторони проявляти максимальну стриманість, а владу – поважати право на мирні зібрання. Ми також застерігаємо від використання мови, що підбурює людей до насильства,

– цитує видання заяву ООН.

Мадуро звинуватив Сполучені Штати і Гуайдо в проведенні "перевороту". Прихильники уряду кажуть, що вони також готові підтримати революцію, однак стверджують, що нинішня ситуація є "наслідком іноземної інтервенції".

Хоча Гуайдо має підтримку США і десятків західних країн, Мадуро підтримують збройні сили Венесуели, Росія, Китай, Іран, Туреччина і Куба.

Аналітики вважають, що ці демонстрації матимуть незначний вплив на хід конфлікту, а опозиція ще не має достатньо підтримки та сил, аби здійснити зміни.

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Тим часом рівень життя в Венесуелі знизився. Лише за кілька місяців 2019 року відбулася низка відключень світла і води, що підсилило і так вже складну ситуацію для багатьох, хто зіштовхнувся з гіперінфляцією, дефіцитом продуктів харчування і ліків.

ООН стверджує, що чверть жителів Венесуели гостро потребують гуманітарної допомоги, а 3,7 мільйона потерпають від недоїдання.

Що відбувається у Венесуелі?

Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року: тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. Національна асамблея Венесуели проголосила Хуана Гуайдо, керівника парламенту, тимчасовим президентом.



Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Штати ввели санкції відносно венесуельської нафтогазової компанії PDVSA і низки високопоставлених урядовців і силовиків з оточення Ніколаса Мадуро.



За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйона відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів, засобів гігієни.