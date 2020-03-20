Криза в галузі охорони здоров'я через коронавірус найбільша за всю історію ООН, – генсек

Через поширення коронавірусу у світі може відбутися одна з найбільших економічних і гуманітарних криз. Навіть у найбільш забезпечених країнах системи охорони здоров'я, за словами генсека Організації об'єднаних націй, не витримують навантаження.

Три найголовніші напрями в боротьбі з коронавірусом наразі це усунення загрози здоров'ю людей, соціальна підтримка і підняття економік. Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив під час відеоконференції, пише Інтерфакс – Україна.

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За його словами, найбільше постраждає економіка бідних країн, тому розвинутіші держави "повинні взяти на себе зобов'язання забезпечити необхідні фінансові умови для підтримки держав, що зіткнулися з труднощами". МВФ, Світовий банк і міжнародні фінансові інститути мають у цьому посприяти.

Ми зіткнулися з глобальною кризою в галузі охорони здоров'я, не схожою ні на одну кризу в цій сфері за всю 75-річну історію ООН. Навіть у найбільш забезпечених країнах ми бачимо, як системи охорони здоров'я прогинаються під тиском,

– зазначив генсек ООН.

Він уточнив, що за даними Міжнародної організації праці, працівники в усьому світі можуть втратити до 3 з половиною трильйонів доларів доходу до кінця 2020-го року.

Що відомо про можливу кризу через коронавірус?В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. Водночас у квітні 2020 року Нацбанк може переглянути макропрогнози. Там запевняють, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.



Зауважимо, що через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.



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