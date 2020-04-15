Криза в Україні: як заробити на падінні гривні

Через кризу та поширення коронавірусу ніхто не впевнений у майбутньому, особливо фінансовому. Всі сподіваються на швидке завершення карантину та повернення до звичайного ритму життя. Та, на жаль, все вказує на те, що карантин триватиме доволі довго, а щоб побороти коронавірус потрібні місяці. Єдине, що залишається – це шукати якусь вигоду із цієї ситуації.

Українська гривня все більше падає, а українці втрачають свої заощадження. За березень гривня знецінилася на 14% і зараз вартує близько 27 за долар. Прогнози для української валюти на цей рік невтішні – вище 30 за долар. І це не дивно, адже після кожної кризи гривня виходила значно слабшою.

Тримати гроші у гривні зараз – це втрачати гроші щодня. Тому потрібно діяти якомога швидше, щоб не лише зберегти свої заощадження, але й заробити гроші вдома під час карантину.

Як зберегти свої заощадження?

Банківські депозити завжди були поширеним способом зберегти та примножити гроші. Але в умовах кризи це не так. За останні півроку в Україні сильно впали депозитні ставки. В середньому банки пропонують 10-12% річних, але який у цьому сенс, коли все з’їдає інфляція. Поклавши гроші на депозит, ви не матимете гарантій, що на виході отримаєте навіть те, що поклали. Звісно є банки, які пропонують високі відсотки на вклади, але таким банкам не варто довіряти. У будь-який момент у них можуть відкликати ліцензію.

Те ж саме з ОВДП. Так, вони гарантовані державою, тут немає загрози, що вам не виплатять як у випадку з банком, але знову ж таки – весь заробіток з'їсть інфляція. До того ж, щоб увійти на ринок ОВДП, необхідно вкласти мінімум 100 тисяч гривень.

Акції відомих компаній на перший погляд здаються привабливою інвестицією. Адже повсюду чути як акції Tesla, Amazon чи Google зросли на десятки відсотків. Але насправді фондовий ринок дуже непередбачуваний. Зараз в умовах кризи та поширення коронавірусу акції компаній падають через зниження виробництва, закриття фабрик та низького попиту на товари і послуги. Та й вийти на ринок акцій іноземних компаній доволі складна процедура.

Торгівля на валютному ринку Forex – справа не з легких і не для кожного, але вона має значну перевагу над іншими способами заробітку. На валютному ринку можна заробляти у будь-якому випадку – неважливо чи росте долар чи падає, головне зробити правильний прогноз. Якщо заробіток від депозитів, ОВДП та акцій прямо залежить від фінансової ситуації, то з валютним ринком інша історія. Навпаки через пандемію коронавірусу рух на валютному ринку жвавий. Це дає трейдерам можливість отримувати чималий прибуток на високу волатильність.

Трейдинг – це робота, обмежена лиш вашим смартфоном чи комп'ютером. Ви можете працювати будь-де та будь-коли, що особливо актуально під час карантину в Україні.

Це міжнародний ринок обміну валют, який працює цілодобово. Щохвилини безліч трейдерів отримують прибуток на курсовій різниці валют. Торги на Forex проводять з різними індексами, цінними паперами та дорогоцінними металами за посередництва брокера. Як це відбувається? Трейдер прогнозує або падіння, або зростання тієї чи іншої валюти і заробляє гроші, якщо прогноз виявився правильним. Тобто це заробіток на валютних коливаннях. Те ж саме і з металами та цінними паперами.

Депозити й ОВДП вигідні лиш, коли обрана валюта росте. Так само і з акціями, ви заробляєте лише тоді, коли вони ростуть в ціні. На Forex можна заробляти як на рості, так і на падінні.

Як почати торгувати на Forex?

Перш за все, щоб вийти на ринок Forex, потрібно знайти брокера. При пошуку варто орієнтуватися на досвід роботи брокера. Якщо брокер працює довго, це може свідчити про його надійність. Також треба звертати увагу на відгуки людей. Звісно навіть у надійних та досвідчених брокерів знайдуться негативні коментарі про те, що “гроші тут не заробиш”. Тому читаючи коментарі пам'ятайте: Forex – це не платформа де всі стають мільйонерами, це робота, яка потребує навчання, уваги та праці з можливістю великого доходу. Проте загальну картину відгуки можуть показати.

Коли ви визначилися з брокером, потрібно встановити торговий термінал. Це не потребує жодного програмного забезпечення, просто завантажуєте програму з сайту брокера на комп'ютер чи смартфон. Саме програма дозволяє відстежувати котирування активів, здійснювати операції купівлі/продажу та бути в курсі всіх новин подій. Що важливо, не обов'язково одразу починати справжню торгівлю на Forex. Можна потренуватися на демо-версії. Ви будете робити все те, що справжні трейдери, але без ризику втратити гроші і, на жаль, без можливості заробити. Зате це краще підготує вас до справжнього ринку.

Трейдером не стають за один день. Якби це було так, то всі були б трейдерами. Але ні. Розглядайте трейдинг як свій власний бізнес. До цього треба підготуватися: прочитати матеріали, переглянути навчальні відео, ознайомитися з досвідом інших людей, читати форуми трейдерів. Тобто потрібно вчитися і для цього необхідний час, який на щастя у вас є через карантин.

Якщо підготувалися, то вперед до торгівлі на центовому рахунку. Не відтягуйте, бо отримані знання забудуться, а їх треба закріпити на практиці. Центовий рахунок – це ще не справжня торгівля, але вже й не демо-версія. Центовий рахунок дає значно ширші можливості, ніж демо. Він готує з вас відповідальних трейдерів. Все тому, що тут ви вкладаєте власні гроші, хоч і небагато. Ви можете тестувати будь-яку стратегію та навчатися. Центові рахунки розширюють діапазон допустимої кількості неправильних дій, а також дозволяють максимально наблизитися до професійної торгівлі.

Відчуваєте, що готові до справжнього трейдингу, тоді відкривайте справжній рахунок. До речі, заводити і виводити гроші доволі просто. Досвідчені брокери пропонують різноманітні способи від банківських переказів до інших систем розрахунків.

Основні кроки в торгівлі на Forex:

● Виберіть валютну пару, наприклад USDUAH і оберіть падіння чи підвищення тієї чи іншої валюти. Ви заробляєте, якщо ваш прогноз виявився правильним.

● Визначтеся з об'ємом угоди. Будучи початківцем, не беріть великі суми, навіть якщо ви впевнені у своїх прогнозах.

● Встановіть обмежувач – Stop Loss. Він потрібен, щоб не злити весь депозит разом. Якщо ринок сильно рухнув у протилежну від вашого прогнозу сторону, то Stop Loss врятує гроші, які під цієї позначкою.

● Визначтеся з рівнем автофіксації прибутку – Take Profit. Це протилежний до Stop Loss інструмент. Як тільки дохід досягає заданої величини, угода закривається, і прибуток зараховується на рахунок.

● Купуйте або продавайте. Якщо ви впевнені, що гривня подорожчає до долара, то купуйте гривню (Buy). А якщо думаєте, що відбудеться падіння гривні, то продавайте її (Sell).

Що робити, якщо не впевнені у своїх прогнозах?

Навіть досвідчені трейдери не можуть бути цілком певні щодо своїх прогнозів. Та якщо ви не хочете ризикувати, можна передати функції трейдингу іншим людям, а за собою зберегти роль інвестора. Брокери пропонують і таку функцію.

Під час карантину потрібно залишатися вдома, але без доходу сидіти не можна. Це можливість отримати нові знання та знайти нове джерело доходу. Головне, підійти до цього серйозно. Розглядайте трейдинг як бізнес, ретельно підготуйтеся і все вдасться. А раптом саме ви станете успішним трейдером?