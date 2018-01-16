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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Криза з мобільним зв'язком на Донбасі: журналіст оприлюднив наддорогі тарифи місцевих операторів

21:54, 16 січня 721 Читать новость на русском
Луганський оператор
Луганський оператор "Лугаком" запровадив функцію дзвінків на українські номери / Соцмережі

Терористи так званих "ДНР" і "ЛНР" відрізали окуповані території від українського мобільного зв'язку, аби ще більше обдерти місцеве населення. Саме з цієї причини вони і запроваджують наддорогі тарифи мобільного зв'язку.

Про це повідомив відомий журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook.

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"Палений луганський оператор "Лугаком" запровадив функцію дзвінків на українські номери. Ось тільки вартість дзвінків тепер, як ви розумієте, відрізняється. Зателефонувати з Луганська на стаціонарний український номер буде коштувати близько 5 гривень, а на мобільний – взагалі близько 7 гривень за хвилину. Дзвінки з донецького "Фенікса" також будуть коштувати близько 5 гривень за хвилину", – підкреслив він.

Як приклад журналіст навів тарифи українських операторів в Росію та Польщу, за якими, якщо підключити спеціальний тариф, одна хвилина буде коштувати 1 гривню.

Але інакше і бути не могло. Адже Донецьк і Луганськ для того і захоплювали, щоб експлуатувати і обдирати місцеве населення. Так що все йде за планом. Після того, як бойовики викотили нові рахунки, жителям ОРДЛО стало очевидно, що МТСівський зв'язок відключили спеціально, щоб обдирати людей. Але зробити ніхто нічого не може. Тому що це за фашистського режиму можна було виходити на мітинги та протестувати. А в "Народній Республіці" за незгодних оголошують агентами хунти і відбивають їм нирки на підвалі,
– резюмував Казанський.

Нагадаємо, 11 січня на окупованих територіях Донбасі повністю зник мобільний зв'язок Vodafone через порив магістрального оптоволоконного кабелю в районі Оленівки. Оскільки у фахівців "Vodafone-Україна" немає доступу до більшості об'єктів на окупованому Донбасі, то усунути цю проблему складно.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі гроші мобільні пристрої Мобілізація Тарифи
Джерело: 24 Канал
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