Криза з опаленням дісталася до Одещини: люди перекрили дорогу

У неділю, 18 листопада, на Одещині через відсутність опалення у домівках їхні жителі перекрили Південну дорогу. Акція протесту відбувається біля села Крижанівка.

Про це у Facebook повідомив депутат Крижанівської сільради Сергій Колодяжний.

Він зазначив, що таким чином люди домагаються, щоб тепло увімкнули в житловому комплексі "Європейський".

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У ситуації звинувачують забудовника – фірму "Реал-Інвест" в особі Костянтина Дондова. Цей забудовник також є власником котельні в житловому комплексі "Європейський".

Незважаючи на обіцянки чиновників, знайти вихід із ситуації, без тепла надалі залишаються більше 500 квартир цього житлового комплексу.

Раніше, а саме 13 листопада, ця ж група людей перекривала в Одесі вулицю Бочарова в районі її перетину з вулицею Семена Палія, а також пікетувала обласну адміністрацію.

Нагадаємо, нещодавно через відсутність тепла у будинках Сміли оголосили надзвичайний стан. Майже не працювали дитсадки та школи, а також довелося евакуювати пацієнтів міської лікарні до найближчих лікувальних закладів.



Станом на 16 листопада теплопостачання у Смілі відновили.