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      Криза з опаленням дісталася до Одещини: люди перекрили дорогу

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      Проблеми з опаленням виникли на Одещині
      Проблеми з опаленням виникли на Одещині / Фото з вільних мереж

      У неділю, 18 листопада, на Одещині через відсутність опалення у домівках їх жителі перекрили Південну дорогу. Акція протесту відбувається біля села Крижанівка.

      Про це у Facebook повідомив депутат Крижанівської сільради Сергій Колодяжний.

      Він зазначив, що таким чином люди домагаються, щоб тепло увімкнули в житловому комплексі "Європейський".

      Читайте також: Критична ситуація з теплом у домівках намічається ще в одному українському місті

      У ситуації звинувачують забудовника – фірму "Реал-Інвест" в особі Костянтина Дондова. Цей забудовник також є власником котельні в житловому комплексі "Європейський".

      Незважаючи на обіцянки чиновників знайти вихід із ситуації, без тепла надалі залишаються більше 500 квартир цього житлового комплексу.

      Раніше, а саме 13 листопада, ця ж група людей перекривала в Одесі вулицю Бочарова в районі її перетину з вулицею Семена Палія, а також пікетувала обласну адміністрацію.

      Нагадаємо, нещодавно через відсутність тепла у будинках Сміли оголосили надзвичайний стан. Майже не працювали дитсадки та школи, а також довелося евакуювати пацієнтів міської лікарні до найближчих лікувальних закладів.

      Станом на 16 листопада теплопостачання у Смілі відновили.

      Теги: Новини України протести Новини Одеси Опалювальний сезон комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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