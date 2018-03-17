Крижані пляжі та неймовірні краєвиди: як виглядає Азовське море в березні
Користувачі мережі поділились дивовижними фотографіями з узбережжя Азовського моря. Весна біля водойми ще не починалась, а крига заполонила туристичні шляхи.
На опублікованих знімках видно, що у березні море і досі вкрите чималим шаром снігу та криги, а пісок ледь видніється з-під шару зимових опадів.
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Наразі синоптики обіцяють температуру близько 0 градусів за Цельсієм, однак нічні морози не дають кризі розтанути. Відтак користувачі соціальної мережі Instagram насолоджуються зимовими пейзажами, які охоче публікують на своїх сторінках.
Джерело: 24 Канал
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