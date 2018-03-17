Крижані пляжі та неймовірні краєвиди: як виглядає Азовське море в березні

Користувачі мережі поділились дивовижними фотографіями з узбережжя Азовського моря. Весна біля водойми ще не починалась, а крига заполонила туристичні шляхи.

На опублікованих знімках видно, що у березні море і досі вкрите чималим шаром снігу та криги, а пісок ледь видніється з-під шару зимових опадів.

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Наразі синоптики обіцяють температуру близько 0 градусів за Цельсієм, однак нічні морози не дають кризі розтанути. Відтак користувачі соціальної мережі Instagram насолоджуються зимовими пейзажами, які охоче публікують на своїх сторінках.

#морезамерзло#яумеюходитьповолнам#весназима️ Допис, поширений Екатерина жалковская (@katjasos13) 4 Бер 2018 р. о 9:47 PST

Допис, поширений Свадебные аксессуары LOVESTORY (@aliaksandr_wedding_accessories) 16 Бер 2018 р. о 11:56 PDT

Допис, поширений Nikita Cyxex (@transcendental_subject) 16 Бер 2018 р. о 1:20 PDT

Допис, поширений Tatiana Botunova (@miss.tnb) 17 Бер 2018 р. о 3:57 PDT

Допис, поширений Хитрик Юлия (@juljuice) 16 Бер 2018 р. о 11:29 PDT

Допис, поширений RD (@romdanyl) 16 Бер 2018 р. о 6:42 PDT

Допис, поширений Black_and_white (@wink066) 15 Бер 2018 р. о 4:13 PDT

Допис, поширений Black_and_white (@wink066) 15 Бер 2018 р. о 4:11 PDT

Допис, поширений Аня (@mybnwsoul) 15 Бер 2018 р. о 4:11 PDT

Допис, поширений Your Dream (@lobov.official) 15 Бер 2018 р. о 1:14 PDT

Допис, поширений Олег Нестеров (@chongo_chuck) 14 Бер 2018 р. о 9:59 PDT