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      "Крижані Вовки" розгромно поступилися МХК "Динамо"

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      Крижані Вовки розгромно поступилися МХК Динамо
      Крижані Вовки розгромно поступилися МХК Динамо / uhl.ua

      МХК "Динамо" без проблем розгромив "Крижаних Вовків" у Києві з рахунком 5:1. У першому періоді хокеїсти шайб не забивали й залишили все цікаве на другу та третю 20-хвилинку.

      Перший період пройшов приблизно в рівній боротьбі, адже відзначитися могли обидві команди. У "Льодяних Вовків" проявляв активність Фроленко, шайба після його удару відлетіла в штангу. Потім "динамівці" стали частіше загрожувати воротам суперника. Але відмінно діяли голкіпери команд  Власенко у господарів, і Гурко в складі харків'ян.

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      Відкрити рахунок у зустрічі вдалося саме гостям: на екваторі поєдинку повз воротаря пробив Олександр Праведний. Подвоїти перевагу підопічним Олександра Куликова вдалося ще до перерви – в кінці другої 20-хвилинки комбінація Чердака і Сиротенка завершилася точним кидком останнього, 0:2.

      У третьому періоді харківський клуб довів рахунок до розгромного. Дебютний гол у складі "Динамо" провів Богдан Наливайко. Потім Дмитро Халін оформив дубль красивим кидком в "дев'ятку". Уп'яте засмутити киян вдалося Артему Кобікову, але шайбу престижу за "вовків" закинув Олександр Давиденко. Та цього для киян було занадто мало: "динамівці" перемогли 5:1.

      Впевнений успіх харківських хокеїстів дозволив їм наблизиться до "Білого Барсу", який на четвертій сходинці. Тепер відстань складає 9 очок. "Крижані Вовки" – останні.

      "Крижані Вовки" – МХК "Динамо" 1:5 (0:0, 0:2; 1:3)
      Шайби:       0:1 Праведний (Пойманов, Праведний), 29:35. 0:2 Сиротенко (Чердак, Олійник), 37:03. 0:3 Наливайко (Пойманов, Халін), 43:00. 0:4 Халін (Праведний), 47:55. 0:5 Кобиков (Худяков, Максименко), 52:34. 1:5 Давиденко (Мікульчик, Овчинников), 57:34.

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      Теги: Спорт Хокей ХК "Крижані Вовки" МХК "Динамо"
      Джерело: 24 Канал
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