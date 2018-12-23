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      "Крижані Вовки" розгромно програли "Дніпру"

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      Дніпро переміг Крижаних Вовків
      Дніпро переміг Крижаних Вовків / УХЛ

      "Крижані Вовки" на домашній арені програли "Дніпру" з рахунком 3:8 в рамках регулярного чемпіонату Української хокейної ліги.

      "Крижані Вовки" – "Дніпро" 3:8 (1:2, 2:2, 0:4)
      Шайби:       1:0 Черемнов (Найденєв) – 2:16, 1:1 Коляда (Афанасьєв) – 9:39, 1:2 Коваленко (Пугач, Макарицький) – 16:48, 2:2 Шабанов (Чикида, Микульчик) – 28:32, 2:3 Золотухін (Жвачкін, Ромащенко) – 29:29, 3:3 Черемнов (Шабанов, Микола; ГБ) – 32:22, 3:4 Янишевський (Бондаренко, Декало) – 35:26, 3:5 Коляда (Бондаренко) – 43:08, 3:6 Ромащенко (Жвачкін, Золотухін) – 47:12, 3:7 Целогородцев (Брага, Тимченко) – 59:42, 3:8 Макарицький (Брага, Тимченко) – 59:57

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      Перший і другий періоди команди провели на рівних і пішли на перерву перед фінальним ігровим відрізком при рахунку 3:4 на користь гостей. У третьому періоді господарям льоду не вдалося нав'язати боротьбу – "Крижані Вовки" пропустили відразу чотири шайби, причому дві з них були закинуті на останніх 20-ти секундах зустрічі.

      Після перемоги над "Вовками" "Дніпро" займає друге місце в турнірній таблиці УХЛ, маючи в активі 58 очок при 19-ти перемогах і 5-ти поразках. Київська команда, у свою чергу, перебуває на останній сходинці з 7-ма пунктами при двох перемогах і 21 поразці.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт ХК "Крижані Вовки" ХК "Дніпро" Хокей
      Джерело: 24 Канал
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