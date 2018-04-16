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Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум

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путин и Дональд Трамп
путин и Дональд Трамп / x-true.info

"Миссия завершена" – пафосно написал Дональд Трамп относительно ракетного обстрела по Сирии в своем "Твиттере", ставшим уже притчей во языцех. Он назвал обстрел "блестяще исполненным".

История с нагнетанием кризиса вокруг Сирии в Восточном Средиземноморье по сути завершена и в скором времени уже через несколько дней о ней благополучно забудут украинские и международные СМИ. Завершится цикл медийной жизни информационного повода, который поддерживался всю неделю, начиная с 7 апреля.

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Что же мы получили на выходе после этих обстрелов? Вот мои выводы:

1. США и их союзники продемонстрировали все, что хотели, особенно на внутренний электорат, хоть и немного смазано из-за задержки на целую неделю. Лучше всего в медийном простанстве сиял президент Франции. Макрон последовательно делал заявления и ударил по Сирии, как и хотел, без лишнего пафоса и анонсированных заранее ударов. Хуже всех пришлось Терезе Мэй и Дональду Трампу. Мэй металась между позициями по Сирии целых два дня перед ударом, и это позволило ее противникам бить по ней без особого ответа. А Трамп – ну, вы знаете.

2. В мире правит циничный прагматизм. Ракетные обстрелы по Сирии – это натужно-драматический телесериал, в котором все сыграли свои роли. Пафос был на высоте, а медийная картинка была успешно "схавана" населением. В реальности же все страны вышли из ситуации, сохранив лицо. Макрон после обстрелов спокойно заявил, что и дальше планирует поехать с визитом в Россию в следующем месяце. Германия приветствовала обстрел, но сама не участвовала из-за "Северного потока-2". Трамп попиарился, проблему не решил, но теперь он снова готов к переговорам. Путин создал свою картинку для населения – про то, как все ракеты были сбиты. В общем, все посоздавали свои реальности в своих информационных коконах и вышли из ситуации победителями – каждый по-своему.

3. Арабские страны в который раз продемонстрировали, что время США на Ближнем Востоке уходит по мере того, как они деградируют со своей внешней политикой из-за отсутствия внятной стратегии по Сирии. В США куча политиков, которые поддержали ракетный обстрел, включая Джона Маккейна, призвали Трампа все-таки выработать какой-то план. Часть стран вообще осудили ракетные обстрелы, среди них: Ливан, Алжир, Ирак, Иордания, Марокко, Египет.

4. В Сирии произошла еще большая консолидация населения вокруг президента Башара Асада и рост национализма. Неделя, которую сирийцам дал Трамп, пока размышлял, что ему делать, была использована для раскрутки радикальных анти-западных настроений и мобилизации сторонников Асада. Это усложнит процесс мирного урегулирования конфликта, поскольку чем боле поляризованное общество и неуступчивое относительно роли Асада в политике, тем сложнее будет найти соразмерную ему по влиянию компромиссную фигуру.

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5. Проблема не решена. Ракетный обстрел ничего не решил. Вообще. Единственный его плюс – он не дестабилизировал обстановку. А так – все это фигня, проблема распространения химических веществ все еще осталась. И бомбы этого не изменят.

6. Трамп загнал себя в еще большую "ловушку красных линий". После этих обстрелов, он снова заявил, что дальнейшие действия США зависят от действий Асада. Привязав возможность военных акций против Сирии, которые с каждым разом повышают ставки и требуют большего эффекта и интенсивности, Трамп по-сути связал себя по рукам и ногам. Ведь теперь любая группировка, использующая химвещества в Сирии, может снова подтолкнуть США к кризису. А то, что он продемонстрировал готовность обстрелять страну без мандата ООН и предварительного расследования, только усугубило кризис мирового порядка и международных институтов типа ООН.

7. Выиграл Китай. Все время он спокойно наблюдал за ситуацией и не дергался. Китайцы тихо продолжали свою политику экономической интервенции в регионы в рамках глобального проекта "Новый Шелковый путь". Пока Трамп и Путин там играли в танчики и ракеты в Средиземном море, Китай подписал договор о строительстве железной дороги из Панамы в Коста-Рику в Центральной Америке на сумму в 5 миллиардов долларов. Кроме того, Пекин под шумок зашел в Зимбабве, где сейчас выставляют на продажу 35 государственных компаний. В общем, вы поняли.

8. Химический инцидент в городе Дума в Восточной Гуте еще более "размылся" в медиа-пространстве и был еще более политизирован из-за действий Запада, который и начал его раскручивать. Это осложнит действия группы ОЗХО, расследующей хим. инцидент. А странные заявления ведущих лиц западных союзников насчет этого случая вообще делегитимизируют ООН и специализированные агентства. Сперва Мэттис на слушаниях в Сенате заявил про отсутствие у них доказательств, а теперь Франция опубликовала отчет разведки на счет хим. инцидента, в котором доказательств, собственно, и нет. Почитайте и убедитесь сами, особенно формулировки.

Автор: Илия Куса

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини США Новини політики Війна у Сирії Еммануель Макрон Дональд Трамп Публікації
Джерело: 24 Канал
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