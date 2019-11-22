Крок до анбандлінгу: Нацкомісія попередньо сертифікувала оператора ГТС

Україна стала ще на крок ближчою до появи незалежного оператора газотранспортної системи (ГТС). Національна регуляторна комісія ухвалила попереднє рішення щодо його сертифікації.

Про черговий крок у напрямку анбандлінгу Нафтогазу повідомив у фейсбуці Андрій Коболєв.

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Остаточне рішення планують прийняти у другій половині грудня.

На нас очікує ще багато роботи, пов’язаної з передачею ГТС під контроль Мінфіну та трансфером активів між Укртрансгазом та новим оператором ГТС,

– написав Коболєв.

За його словами, найближчим часом регулятор надішле пакет документів до секретаріату Енергоспівтовариства. Європейський регулятор повинен їх теж погодити.

Видача сертифікату оператору ГТС є обов'язковою умовою завершення анбандлінгу Нафтогазу.

Що таке анбандлінг? Передбачає розділення транспортування, зберігання, видобутку і продажу газу.



У майбутньому це має допомогти вирішувати газові суперечки та уникнути "політичної складової" у газових відносинах.



Є необхідною умовою для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

Що Україна вже зробила на шляху до незалежної ГТС

Наприкінці жовтня Верховна Рада ухвалила закон про анбандлінг Нафтогазу. За це рішення проголосував 341 депутат. Нещодавно Володимир Зеленський підписав закон.