12:24
6 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, 5 вересня
      Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар
      Вєсті.UA
      19:27, 5 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      "Крок назад для України": директор PWC розкритикував зміни до Податкового кодексу

      135 Читать новость на русском
      Податковий кодекс
      Податковий кодекс / kordon.in.ua

      Запропоновані зміни до Податкового кодексу переповнені положеннями, які погіршать ситуацію з оподаткуванням і збільшать податкове навантаження на платників податків.

      Їх ухвалення може стати великим кроком назад для України. Таку думку у ході засідання в Європейській бізнес-асоціації висловив директор податкового відділу PWC Україна Максим Дудник.

      "Законопроєкт відверто сирий. Він мав би покращити податковий клімат в Україні, наблизити Україну до реалій, світових трендів по оподаткуванню і направлений був на впровадження правил BEPS. Але туди додали декілька дуже складних і неоднозначних елементів", – зазначив Дудник.

      Насамперед, на його думку, вкрай шкідливими можуть стати ініціативи з введення рентної плати за видобуток руди, а також певні положення щодо податку на прибуток.

      Такі нововведення, що змінюють оподаткування рентної плати для окремих видів бізнесу чи оподаткування податком на прибуток підприємств – дуже сумнівні і потребують суттєвого доопрацювання. В цій та багатьох інших частинах закон сирий. Над ним треба думати, його треба доопрацьовувати, залучати до цього бізнес-асоціації, слухати, що вони говорять – і вирішувати проблемні моменти, доходити до якоїсь згоди, аби не погіршити суттєво ситуацію з оподаткуванням та бізнес-кліматом в Україні,
      – підкреслив Дудник.

      Загалом пропоновані зміни директор PWC оцінює негативно.

      "Закон містить багато положень, які суттєво збільшують податкове навантаження на платників податків і вносять зміни в адміністрування податків. Я би не розцінював усі запропоновані зміни як позитивні. На мою думку, їх введення може стати великим кроком назад для України", – резюмував Дудник.

      Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новопризначений прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував початок проведення податкової реформи не раніше 2020 року.

      blog_ava
      До списку на обмін включені моряки, Сенцов та ще 10 політв’язнів, – російські ЗМІ
      сьогодні
      13992
      Теги: Податковий кодекс Податки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      сьогодні , 12:00 Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика
      Сергій Фурса 306
      "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      сьогодні , 11:00 "Кочегарка з Німеччини" та "риба Луценка": до яких суддів у Вищій раді правосуддя є питання
      Ірина Шиба 232
      "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      5 вересня , 18:00 "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      1262
      Тяжке поранення – не привід зупинятися: неймовірна історія бійця "Азову"
      сьогодні , 10:35 Тяжке поранення – не привід зупинятися: неймовірна історія бійця "Азову"
      Єлизавета Герасимюк 1414
      Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      сьогодні , 08:40 Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      Блог Медіа 1288
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук