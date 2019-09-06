"Крок назад для України": директор PWC розкритикував зміни до Податкового кодексу

Запропоновані зміни до Податкового кодексу переповнені положеннями, які погіршать ситуацію з оподаткуванням і збільшать податкове навантаження на платників податків.

Їх ухвалення може стати великим кроком назад для України. Таку думку у ході засідання в Європейській бізнес-асоціації висловив директор податкового відділу PWC Україна Максим Дудник.

"Законопроєкт відверто сирий. Він мав би покращити податковий клімат в Україні, наблизити Україну до реалій, світових трендів по оподаткуванню і направлений був на впровадження правил BEPS. Але туди додали декілька дуже складних і неоднозначних елементів", – зазначив Дудник.

Насамперед, на його думку, вкрай шкідливими можуть стати ініціативи з введення рентної плати за видобуток руди, а також певні положення щодо податку на прибуток.

Такі нововведення, що змінюють оподаткування рентної плати для окремих видів бізнесу чи оподаткування податком на прибуток підприємств – дуже сумнівні і потребують суттєвого доопрацювання. В цій та багатьох інших частинах закон сирий. Над ним треба думати, його треба доопрацьовувати, залучати до цього бізнес-асоціації, слухати, що вони говорять – і вирішувати проблемні моменти, доходити до якоїсь згоди, аби не погіршити суттєво ситуацію з оподаткуванням та бізнес-кліматом в Україні,

– підкреслив Дудник.

Загалом пропоновані зміни директор PWC оцінює негативно.

"Закон містить багато положень, які суттєво збільшують податкове навантаження на платників податків і вносять зміни в адміністрування податків. Я би не розцінював усі запропоновані зміни як позитивні. На мою думку, їх введення може стати великим кроком назад для України", – резюмував Дудник.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що новопризначений прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував початок проведення податкової реформи не раніше 2020 року.