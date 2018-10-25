Кроуфорд, Амбросіо та Кідман приголомшили червоними сукнями у Шанхаї: фото

Зірки світової величини Ніколь Кідман, Сінді Кроуфорд, Алессандра Амбросіо і китайська актриса Сесілія Лю прилетіли в Китай, щоб стати почесними гостями нової колекції годинників бренду Omega.

Спочатку знаменитості з’явились на червоній доріжці заходу, потім взяли участь у фотосесії та вже згодом завітали на офіційний захід з нагоди представлення нових аксесуарів. Світська подія відбулась в Expo Pavilion у Шанхаї.

Читайте також: Сінді Кроуфорд, К’яра Ферраньї та Карла Бруні на розкішному показі Saint Laurent в Парижі: фото

Для такого свята актриси та моделі обрали розкішний та яскравий колір – червоний, який символізує у країні успіх та процвітання. Чотири жінки одягнули червоні сукні з відвертими декольте, розкішними розрізами на ногах та елегантною довжиною, а образи підкреслили підборами, яскравим макіяжем та зачісками.

З того, що наразі відомо, модель Алессандра Амбросіо одягнула сукню від Zuhair Murad, а актриса Ніколь Кідман – від Ermanno Scervino. На руках у всіх зірок красувались годинники з нової колекції Omega.

Дивіться відео з презентації бренду годинників Omega в Шанхаї:

Варто додати, що вся сім'я Сінді Кроуфорд протягом багатьох років є обличчям знаменитого бренду годинників Omega. "Мої діти з самого раннього дитинства були частиною співпраці з Omega. Я навіть можу сказати, що вони є неофіційними амбассадорами Omega протягом останніх десяти років", – зазначала якось про співпрацю з брендом легендарна модель.