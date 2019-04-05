Кров на сувеніри для прихильників: штаб Порошенка не визнав аналізи Зеленського

Команда кандидата у президенти Петра Порошенка вважає, що його конкурент Володимир Зеленський не виконав обіцянку і не здав усі необхідні аналізи, хоча сам ініціював їх. Зокрема, артист не надав зразки волосся, які потрібні для виявлення наркотиків в організмі.

Речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу заявив, що Зеленський має повторно здати аналізи.

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Ми вважаємо, що кандидат Зеленський не виконав своєї обіцянки і не здав аналіз так, як це передбачено медичними протоколами. Штаб Петра Порошенка ще раз рекомендує Володимиру Зеленському зрозуміти, що передвиборна кампанія – це не шоу і не зйомки в кіно, це серйозний момент вибору країни,

– заявив Медведєв.

Тому, якщо лідер "95 Кварталу" сам запропонував цю історію з аналізами і поставив її на порядок денний, то має здавати аналізи не як-небудь, а всерйоз – і не вибірково. Він зробити все за медичним протоколом, щоб остаточно дослідити питання про алкогольну і наркотичну залежність.

Зокрема, Зеленський не здав на аналізи біоматеріал – волосся. За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун саме волосся є ключовим дослідженням для виявлення наркотиків, слідів наркотичних речовин, тому що в волоссі вони зберігаються близько 90 днів.

Також, Медведєв нагадав, що навідміну від Зеленського Порошенко поставився серйозно до аналізів, і здав їх для двох державних і двох приватних лабораторій.

Відлити трохи крові на сувеніри своїм прихильникам не означає серйозно здати аналізи на алкогольну і наркотичну залежність, як це передбачено діючими медичними протоколами,

– додав він.

Представник Порошенка поставив під сумнів якісь аналізів Зеленського. Кандидат здавав їх у лабораторії Eurolab, власником якої є Андрій Пальчевський – "політично заангажована зірка каналів Віктора Медведчука" та прихильник Зеленського.

"Тому немає жодних підстав вважати, що в лабораторії Пальчевскього зможуть об’єктивно розглянути результати Володимира Зеленського. Сьогодні з'ясувалося більше: виявляється, що лікар, який безпосередньо брав аналізи, так само пов'язаний із Зеленським, бо знімався в серіалі "Свати". Це ще раз ставить під сумнів серйозність цієї акції і достовірність аналізів", – підсумував Медведєв.



Скільки часу алкоголь і наркотики не виходять з організму

Що відомо про здачу аналізів Порошенком і Зеленським? Володимир Зеленський під час заклику Петра Порошенка до проведення дебатів на НСК "Олімпійському" висунув кілька умов. Однією з них було, аби кандидати перед дабатами здали кров для аналізу на вміст алкоголю та наркотиків. Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, і здав тести у лабораторії Eurolab 5 квітня.



Петро Порошенко, як і Володимир Зеленський, здав кров 5 квітня – для цього приїхав до НСК "Олімпійського". Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік. Вже навіть є перші результати: жодних психоактивних речовин у крові не виявлено.