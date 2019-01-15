"Кров" перед консульством РФ та сутички: з’явились фото акції на підтримку моряків в Одесі

В Одесі під час акції на підтримку полонених українських моряків поліція затримала двох активістів. Сутички між ними та правоохоронцями виникли під поблизу міського генконсульства РФ.

Про це повідомляє "Думская".

Читайте також: Українські моряки відмовилися відповідати на запитання московського суду

Так, 15 січня вранці близько 30 представників українських патріотичних організацій зібралися під російським Генконсульством. Активісти прикріпили до огорожі прапор ВМС ЗСУ. Таким чином вони висловили підтримку українським морякам, яких Росія захопила в полон у Керченській протоці.

Окрім того, мітингувальники хотіли забруднити паркан і ворота диппредставництва червоною фарбою, що символізувала б кров, однак правоохоронці стали їм на заваді. Як наслідок – фарба розлилася на асфальт і самих активістів.

Двох затримали, в тому числі відомого екс-самооборонця Тодора Пановского. Останнього посадили в авто і вивезли.

Акція протесту біля консульства продовжилась. Активісти скандували: "Слава Україні! Героям слава!". Також вони запалили фаєри з жовтим і синім димом, що символізує прапор України.

Нагадаємо, 15 січня полонених українських військових моряків привезли до Лефортовського суду Москви. Там відбувається засідання щодо продовження терміну їхнього арешту на 3 місяці – до 6 квітня.

Раніше до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.