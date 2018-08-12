Кров'ю та потом: білоруська спортсменка виграла марафон попри сильну кровотечу з носа

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики золоту нагороду у марафоні серед жінок виграла білоруска Ольга Мазуронак. При цьому виграла вона попри сильну кровотечу з носа, яка в неї почалася під час забігу.

На 30-ій хвилині забігу у білоруски почалася сильна кровотеча. Зупинити її Мазуронак намагалася за допомогою серветок, якими витирала обличчя і використовувала як тампони, щоб зупинити кровотечу. При цьому це могло вплинути на дихання спортсменки, через що вона могла зійти з дистанції. Однак білоруска продовжила біг, при цьому перебуваючи у лідерах.

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Вже наприкінці марафону Мазуронак мало не зійшла з дистанції. Але не через кровотечу, а через те, що збилася з дороги. Але зуміла повернутися на трасу, і у підсумку виграти марафонський забіг.

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