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      Кругленькі суми за блакитне паливо: чому українці переплачують за газ та що з цим робити

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      У своїх платіжках за грудень українці, зокрема й мешканці столиці, вже побачили досить великі суми за блакитне паливо. Журналісти 24 каналу з'ясували, чому так сталося.

      У 2017 році Кабмін постановив: якщо немає лічильника, населення платить за газ із розрахунку 3,3 куба на одну особу. Та вже наприкінці 2018-го облгази через суд домоглися повернення норм, які діяли ще у 1996-му.

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      Тоді українці ще не знали про електрочайники, мікрохвильові плити та мультиварки, й користувалися газовою плитою частіше.

      Більшість українців переконані, що круглі суми у платіжках – через підвищення, яке уряд схвалив через вимоги МВФ. Та це зростання цін заклали ще у листопаді 2018 року. Грудневе подорожчання торкнулося ж тих, у чиїх квартирах немає газових лічильників.

      Тобто тепер ті, хто користуються газом, але не мають лічильника, повинні платити майже за 10 кубів в місяць. А якщо не буде гарячої води, то облгаз "намалює" в платіжці 18 кубів, і це лише з однієї людини.

      Платіжки за газ
      Норми споживання газу: порівняння

      Якщо ж у квартирі проживає, наприклад, родина із чотирьох осіб, то прийдеться платити не 113 гривень на місяць, а 335. А влітку, коли часто відключають гарячу воду – 625.

      Платіжки за газ
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      У газових конторах запевнили: їхній облік показує, що кожен мешканець столиці споживає не 3 куби газу, і навіть не 10, а всі 14. Експерт з енергоефективності Тетяна Бойко розповіла, що в середньому на особу виходить таки 3 куби. Тільки от платять не всі, тому облгази недораховуються грошей за газ.

      У квартирі може працювати якесь виробництво. Там, наприклад, печуть торти. Звичайно, що таке приміщення споживає набагато більше газу,
      – додала вона.

      Єдиний вихід, щоб не платити за спожитий сусідами газ – встановити лічильники. До речі, чимало українців вже сплатили за них газовим компаніям.

      Облгази мали ще до 2018 року встановити лічильники у всіх квартирах, а таких – приблизно 3 мільйони. Не встигли, тож держава дала їм новий термін, до 1 січня 2021-го.

      Закон передбачав такий механізм: якщо ти встановив лічильник, то ці кошти мають повернути. На жаль, за 2018-й рік уряд не прийняв постанови, яка б врегулювала, як ці гроші повертатимуться. Тож жоден споживач повернення не отримає,
      – пояснив Олексій Хабатюк, експерт з енергоефективності "Нафтогаз України".

      Купити самостійно лічильник може не кожен, адже прилад обліку коштує від 700 до 4000 гривень. Ще 2-3 тисячі потрібно заплатити за його встановлення. Кабмін міг би ухвалити нову постанову та зменшити норми, та чомусь цього не робить.

      Не зважають на проблему й в Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Окрім цього, чомусь ніхто не цікавиться, куди облгази, 70% із яких належить олігарху Дмитру Фірташу, витратили кошти населення, за які мали встановити лічильники.

      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Новини Києва Енергоефективність Енергетика Тарифи на газ
      Джерело: 24 канал
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