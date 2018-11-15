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      "Крутити вентиль – не справа президента": Порошенко прокоментував відсутність тепла у містах

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      Порошенко доручив ввімкнути опалення у Смілі протягом декількох годин
      Порошенко доручив ввімкнути опалення у Смілі протягом декількох годин / 24 канал

      У четвер, 15 листопада, відсутність опалення в низці міст України вперше прокоментував президент Петро Порошенко. Зокрема, мовилося про Смілу на Черкащині.

      Про це повідомляє "Громадське".

      24 канал повідомляв, що опалення у Смілі відсутнє вже кілька днів, через що у місті навіть ввели режим надзвичайного стану.

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      Крутити вентиль – це не є справа президента. Я цим не займався і не займатимусь. Але як глава держави я в жодному разі не дам порушувати права громадян,
      – сказав Порошенко на прес-конференції з міністром регіональної політики Геннадієм Зубком.

      "Опалення в містах – пряма відповідальність міських голів. Підготовка до зими – це відповідальність місцевої влади. Я для того ініціював децентралізацію. Даю вам декілька годин мені як президенту доповісти, що тепло запущено і газ пішов", – сказав президент.

      До слова, через несвоєчасну подачу тепла у помешкання жителів Кривого Рогу поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальну справу.

      Теги: Новини України Новини політики комунальні послуги Новини Черкас опалювальний сезон Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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