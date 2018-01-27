Ксенія Собчак виступила на захист кримчанина, якого судять за пост у соціальних мережах
Крим.Реалії 17:51, сьогодні 54 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – кримчанину Сулейману Кадирову загрожує до 5 років ув'язнення за те, що він розмістив відео на своїй сторінці у Facebook та прокоментував його. Чоловіка навіть захищає Ксенія Собчак.
Також у випуску:
Постріли та кийки: як працюють ОМОН та ФСБ в Криму.
Скандал на Euronews, чому європейський канал не називає Крим українським.
Навіщо будують автомагістраль через увесь Крим.
Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
За кілька метрів: з'явилося моторошне відео з найближчої камери від місця ДТП у Харкові20 жовтня 2017 , 15:47
Перехід на зимовий час 2017: коли переводять годинники в Україні27 жовтня 2017 , 12:28
У нас Криму нема, бл*ть, а ви їх впускаєте! – Приходько емоційно про виступ Ані Лорак у Києві15 листопада 2017 , 17:58
Чому українці їдуть на відпочинок в анексований Крим29 липня 2017 , 19:08
Керченський міст і амбіції: чому у росіян все іде за планом20 січня , 17:57
Коли Росія піде з окупованого Криму, – думка з Москви16 вересня 2017 , 17:58