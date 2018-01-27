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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ксенія Собчак виступила на захист кримчанина, якого судять за пост у соціальних мережах

Крим.Реалії 17:51, сьогодні 54 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – кримчанину Сулейману Кадирову загрожує до 5 років ув'язнення за те, що він розмістив відео на своїй сторінці у Facebook та прокоментував його. Чоловіка навіть захищає Ксенія Собчак.

Також у випуску:

Постріли та кийки: як працюють ОМОН та ФСБ в Криму.

Скандал на Euronews, чому європейський канал не називає Крим українським.

Навіщо будують автомагістраль через увесь Крим.

Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".

Теги: Новини України Анексія Криму Крим.Реалії Новини Криму Скандал
Джерело: 24 Канал
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