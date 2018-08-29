Ксенофобія "с русскім духом": кого б росіяни вигнали з країни у першу чергу – деталі у цифрах

Підняття пенсійного віку, збільшення ПДВ, новий пакет "забугорних" санкцій, та постійно вниз "колєбающийся" курс рубля – усе це мало турбує російського обивателя. Бо уявний "враг" – ось основна причина головних болів, які не дають спати ночами. І цих "врагів" останнім часом суттєво побільшало, особливо після чемпіонату світу з футболу, коли росіянки разом з іноземцями накивали п'ятами з "родіни".

67% – стільки росіян підтримують ідею, що держава повинна обмежити наплив мігрантів.

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Майже третина висловились за те, аби не впускати китайців до Росії. І стільки ж готові обмежити права чеченців.



Чеченці – не популярна у Росії нація

33% не готові прихистити вихідців із африканських республік.



Та африканців росіяни не люблять ще більше

Найбільш вороже ставлення у росіян до ромів – заборонити їм проживання у країні готові 43%.



Майже половина росіян нетерпимі до ромів

Протягом року удвічі зросла кількість росіян, які хочуть обмежити в'їзд українців.



А у 2017 році українців недолюблювали удвічі менше росіян

Кожен шостий заборонив би проживання у Росії євреям.



З найбільшим спокоєм себе можуть почувати євреї

40% позитивно сприймають дискримінаційні оголошення про вакансії та оренду житла.

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