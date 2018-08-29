09:09
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
  • субота
    27°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Цифра
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ксенофобія "с русскім духом": кого б росіяни вигнали з країни у першу чергу – деталі у цифрах

664 Читать новость на русском

Підняття пенсійного віку, збільшення ПДВ, новий пакет "забугорних" санкцій, та постійно вниз "колєбающийся" курс рубля – усе це мало турбує російського обивателя. Бо уявний "враг" – ось основна причина головних болів, які не дають спати ночами. І цих "врагів" останнім часом суттєво побільшало, особливо після чемпіонату світу з футболу, коли росіянки разом з іноземцями накивали п'ятами з "родіни".

67% – стільки росіян підтримують ідею, що держава повинна обмежити наплив мігрантів.

Читайте також: Скільки росіян ніколи не чули про "Празьку весну": шокуючі цифри

Майже третина висловились за те, аби не впускати китайців до Росії. І стільки ж готові обмежити права чеченців. 

Чеченці
Чеченці – не популярна у Росії нація

33% не готові прихистити вихідців із африканських республік.

Африканці
Та африканців росіяни не люблять ще більше

Найбільш вороже ставлення у росіян до ромів – заборонити їм проживання у країні готові 43%.

Роми
Майже половина росіян нетерпимі до ромів

Протягом року удвічі зросла кількість росіян, які хочуть обмежити в'їзд українців. 

Українці
А у 2017 році українців недолюблювали удвічі менше росіян

Кожен шостий заборонив би проживання у Росії євреям.

Євреї
З найбільшим спокоєм себе можуть почувати євреї

40% позитивно сприймають дискримінаційні оголошення про вакансії та оренду житла.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.

Теги: Новини Росії статистика Роми євреї Чечня Африка
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Іловайський котел: кривавий серпень української історії
сьогодні, 08:55 Іловайський котел: кривавий серпень української історії
Соломія Ніколайчук
Чому пропозиції Тимошенко змінити Конституцію можуть погано вплинути на всю Україну
сьогодні, 08:43 Чому пропозиції Тимошенко змінити Конституцію можуть погано вплинути на всю Україну
Блог Соцмережі
Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
28 серпня, 22:01 Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
Богдан Яременко
Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько військовополоненого
28 серпня, 20:01 Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько військовополоненого
Катерина Петренко
Траур за Америкою, якої більше не буде: західні ЗМІ про внесок Маккейна у світову політику
28 серпня, 19:01 Траур за Америкою, якої більше не буде: західні ЗМІ про внесок Маккейна у світову політику
Олександра Кравчук
Лише одна держава Європи випередила Україну по бідності
 24 січня 2017 , 08:05 48
Скільки українців хочуть повернути попередню владу: неочікувана цифра
 27 лютого , 07:15
Якими статками володіє звичайний ірпінський депутат міськради: шокуючі дані
 13 травня 2017 , 08:25
Заради чого росіяни готові стояти десять годин у черзі
 11 липня 2017 , 07:14
Скільки росіян довіряють прогнозам погоди
 4 серпня 2017 , 09:30
Більше половини росіян не знають, чим депутати займаються на роботі
 20 липня 2016 , 10:21
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук