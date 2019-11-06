18:36
6 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни відроджують ідола замість Вови. Путін присів на стакан
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 листопада
      Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
      Вєсті.UA
      19:31, 5 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги СерпомПо
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      СерпомПо

      Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль

      925
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty images

      Ненасытный Кремль начал новую войну. В боях за либеральную Вышку в ход идут уже любые подручные средства.

      "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", – сказал Путин.

      Важное мнение! Путин нажил кучу проблем и не справляется с ними, – британский исследователь войны Фридман

      Кто о чем, а Путин все в войнушку играет. Не в одну так в другую. То врагам ракетами ультрамощными грозил. Теперь пообещал вдарить по русофобам, которые пытаются "бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире", вытеснить его на периферию" суперсовременными словарями.

      Но если со странами с неправильной официальной политикой более-менее понятно, что речь идет о Балтии и Украине, то на "пещерных русофобов" и "агрессивных националистов" хотелось бы получить более четкую ориентировку.

      А то ведь в России как: не успеет начальник и слово молвить, а служивые его, глянь, уже и кампанию развязали. В данном случае – по выявлению русофобов и националистов. Ну и, конечно, их беспощадному искоренению.

      Вон профессора Гасана Гусейнова, назвавшего "убогим" и "клоачным" русский язык, на котором сегодня говорит, пишет и думает значительное число россиян, уже вызвали "на ковер" внеочередного ученого совета факультета гуманитарных наук ВШЭ.

      А соцсети тут же заполнились призывами уволить, выслать, лишить регалий профессора с вызывающе нерусским именем, который посмел сказать плохое о великом и могучем, ласкающем язык и ухо, таком родном и привычном матерке.

      Так что ощущение, что в данном случае кампания по борьбе за чистоту не столько языка, сколько рядов, завертелась с обратной стороны. И воинственного Путина заранее накрутили.

      Зачем? Вряд ли из-за одного профессора Гусейнова

      То ли в боях за либеральную Вышку в ход идут уже любые подручные средства. То ли на новом словарном госзаказе кто-то хочет денег приподнять. А, может, есть более серьезные государственные расчеты, не доступные обывательскому воображению.

      Интересно: Украине нужно выставить свой ультиматум: эксперт о нормандской встрече

      blog_ava
      "До людей ставимось, як до худоби": Зеленського шокував стан харківських заводів – відео
      сьогодні
      4529
      Автор: СерпомПо
      Теги: Новини політики Володимир Путін Публікації Російська пропаганда
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      сьогодні , 17:00 Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      СерпомПо 924
      Як врятувати Раду і закони від турборежиму
      сьогодні , 16:54 Як врятувати Раду і закони від турборежиму
      68
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      908
      "Лапулічка, у нас дурдом": чи розглядатиме Антикорсуд декларації Труханова у закритому режимі
      сьогодні , 16:25 "Лапулічка, у нас дурдом": чи розглядатиме Антикорсуд декларації Труханова у закритому режимі
      Катерина Петренко 725
      Ярослав Ракіцький: як пройти шлях від головної надії у захисті до вигнанця в збірній України
      сьогодні , 15:05 Ярослав Ракіцький: як пройти шлях від головної надії у захисті до вигнанця в збірній України
      Ігор Саджениця 728
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук