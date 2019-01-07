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      Кубинський ветеран назвав помилкою бій проти Ломаченка

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      Рігондо назвав помилкою бій проти Ломаченка
      Рігондо назвав помилкою бій проти Ломаченка / Getty Images

      13 січня в Лос-Анджелесі (США) відбудеться повернення в ринг легендарного кубинського екс-чемпіона світу Гільєрмо Рігондо. До цього востаннє Рігондо виходив у ринг у грудні 2017 року проти українця Василя Ломаченка. Перестрибнувши через дві вагові категорії, кубинець не зміг нічого протиставити українцю, капітулювавши у 6-му раунді – відмовився від продовження зустрічі.

      У бесіді з кореспондентом BoxingTalk Рігондо визнав, що поєдинок проти Ломаченка був помилкою.

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      "Звичайно ж, це було помилкою. Мені не варто було перестрибувати через дві вагові категорії заради бою. Особливо з огляду на те, скільки мені за це заплатили, а також враховуючи, який у мене був тренувальний табір. Але я не хочу зараз виправдовуватися. Ломаченко – великий чемпіон, але той бій, мабуть, був помилкою", – сказав Рігондо.

      "Це нормально, це життя. Люди допускають помилки. Важливо не це. Важливим є те, як ви справляєтеся з наслідками допущених раніше помилок. Від цього залежить, справжній ви чемпіон чи ні. Я повертаюся в ринг і готовий битися з кращими бійцями другої найлегшої ваги (до 55,3 кг) або напівлегкої ваги (до 57,2 кг). Цілі на 2019 рік? Знову стати чемпіоном світу", – стверджує 38-річний ветеран.

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      Теги: Спорт Ломаченко – Рігондо Василь Ломаченко Бокс
      Джерело: 24 Канал
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