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Кубинці нарешті отримали доступ до мобільного інтернету

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Кубинці нарешті отримали доступ до мобільного інтернету
Кубинці нарешті отримали доступ до мобільного інтернету / Фото з вільних джерел

Державний мобільний оператор Куби ETECSA розпочав поширювати мобільний інтернет. Наразі 3G-мережа доступна не всім, проте місцева влада запевняє, що до кінця цього року послуги надаватимуться всім абонентам країни.

Про це повідомляє Reuters.

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Першими, кому вдалося випробувати мобільний інтернет, стали журналісти державних новинних ресурсів. Місцеві репортери вже оцінили якість інтернет з’єднання та назвали підключення 3G "радикальною зміною".

Я можу завантажувати новини в будь-якому місці, в тому числі з місця подій,
– поділився враженнями репортер Юріс Норідо.

Варто зазначити, що деякі місцеві компанії та посольства підключилися до 3G ще в грудні минулого року. ETECSA також має намір включити 3G для всіх 5 мільйонів абонентів Куби до кінця року. Точна вартість тарифного плану для пересічних кубинців наразі невідома. Однак, за даними ETECSA, компанії і посольства платять 45 доларів на місяць за 4 ГБ мобільного інтернету.

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Теги: Техно Інтернет Куба
Джерело: 24 Канал
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