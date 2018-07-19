Кубинці нарешті отримали доступ до мобільного інтернету

Державний мобільний оператор Куби ETECSA розпочав поширювати мобільний інтернет. Наразі 3G-мережа доступна не всім, проте місцева влада запевняє, що до кінця цього року послуги надаватимуться всім абонентам країни.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: Android може стати платним: у Google назвали причину

Першими, кому вдалося випробувати мобільний інтернет, стали журналісти державних новинних ресурсів. Місцеві репортери вже оцінили якість інтернет з’єднання та назвали підключення 3G "радикальною зміною".

Я можу завантажувати новини в будь-якому місці, в тому числі з місця подій,

– поділився враженнями репортер Юріс Норідо.

Варто зазначити, що деякі місцеві компанії та посольства підключилися до 3G ще в грудні минулого року. ETECSA також має намір включити 3G для всіх 5 мільйонів абонентів Куби до кінця року. Точна вартість тарифного плану для пересічних кубинців наразі невідома. Однак, за даними ETECSA, компанії і посольства платять 45 доларів на місяць за 4 ГБ мобільного інтернету.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно