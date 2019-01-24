Біатлон: календар гонок сезону 2018-2019
Кубок світу з біатлону сезону 2018-2019 стартує аж 2 грудня гонкою у Поклюці. Однак вже зараз відомий весь календар етапів змагань, а також Чемпіонату світу 2019 року.
Нагадаємо, цього сезону буде дев’ять етапів. При цьому у Росії забрали один з етапів. Натомість два етапи відбудуться у Північній Америці – канадському Кенморі та американському Солт-Лейк-Сіті.
Кубок світу
Поклюка (Словенія) 2-9 грудня
2 грудня – одиночна змішана естафета
2 грудня – змішана естафета
5 грудня – індивідуальна гонка (чоловіки)
6 грудня – індивідуальна гонка (жінки)
7 грудня – спринт (чоловіки)
8 грудня – спринт (жінки)
9 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
9 грудня – гонка переслідування (жінки)
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Хохфільцен (Австрія) 13-16 грудня
13 грудня – спринт (жінки)
14 грудня – спринт (чоловіки)
15 грудня – гонка переслідування (жінки)
15 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
16 грудня – естафета (жінки)
16 грудня – естафета (чоловіки)
Нове Мєсто на Мораві (Чехія) 20-23 грудня
20 грудня – спринт (чоловіки)
21 грудня – спринт (жінки)
22 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
22 грудня – гонка переслідування (жінки)
23 грудня – мас-старт (чоловіки)
23 грудня – мас-старт (жінки)
Оберхоф (Німеччина) 10-13 січня
10 січня – спринт (жінки)
11 січня – спринт (чоловіки)
12 січня – гонка переслідування (жінки)
12 січня – гонка переслідування (чоловіки)
13 січня – естафета (жінки)
13 січня – естафета (чоловіки)
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Рупольдінг (Німеччина) 16-20 січня
16 січня – спринт (чоловіки)
17 січня – спринт (жінки)
18 січня – естафета (чоловіки)
19 січня – естафета (жінки)
20 січня – мас-старт (чоловіки)
20 січня – мас-старт (жінки)
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Антхольц (Італія) 24-27 січня
24 січня – спринт (жінки)
25 січня – спринт (чоловіки)
26 січня – гонка переслідування (жінки)
26 січня – гонка переслідування (чоловіки)
27 січня – мас-старт (жінки)
27 січня – мас-старт (чоловіки)
Кенмор (Канада) 7-10 лютого
7 лютого – індивідуальна гонка (чоловіки)
7 лютого – індивідуальна гонка (жінки)
9 лютого – естафета (чоловіки)
9 лютого – естафета (жінки)
10 лютого – мас-старт (чоловіки)
10 лютого – мас-старт (жінки)
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Солт-Лейк-Сіті (США) 14-17 лютого
14 лютого – спринт (жінки)
15 лютого – спринт (чоловіки)
16 лютого – мас-старт (жінки)
16 лютого – мас-старт (чоловіки)
17 лютого – одиночна змішана естафета
17 лютого – змішана естафета
Холменколлен (Норвегія) 22-25 березня
22 березня – спринт (чоловіки)
23 березня – спринт (жінки)
24 березня – гонка переслідування (чоловіки)
24 березня – гонка переслідування (жінки)
25 березня – мас-старт (чоловіки)
25 березня – мас-старт (жінки)
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