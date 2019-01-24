Біатлон: календар гонок сезону 2018-2019

Кубок світу з біатлону сезону 2018-2019 стартує аж 2 грудня гонкою у Поклюці. Однак вже зараз відомий весь календар етапів змагань, а також Чемпіонату світу 2019 року.

Нагадаємо, цього сезону буде дев’ять етапів. При цьому у Росії забрали один з етапів. Натомість два етапи відбудуться у Північній Америці – канадському Кенморі та американському Солт-Лейк-Сіті.

Кубок світу

Поклюка (Словенія) 2-9 грудня

2 грудня – одиночна змішана естафета

2 грудня – змішана естафета

5 грудня – індивідуальна гонка (чоловіки)

6 грудня – індивідуальна гонка (жінки)

7 грудня – спринт (чоловіки)

8 грудня – спринт (жінки)

9 грудня – гонка переслідування (чоловіки)

9 грудня – гонка переслідування (жінки)

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Хохфільцен (Австрія) 13-16 грудня

13 грудня – спринт (жінки)

14 грудня – спринт (чоловіки)

15 грудня – гонка переслідування (жінки)

15 грудня – гонка переслідування (чоловіки)

16 грудня – естафета (жінки)

16 грудня – естафета (чоловіки)

Нове Мєсто на Мораві (Чехія) 20-23 грудня

20 грудня – спринт (чоловіки)

21 грудня – спринт (жінки)

22 грудня – гонка переслідування (чоловіки)

22 грудня – гонка переслідування (жінки)

23 грудня – мас-старт (чоловіки)

23 грудня – мас-старт (жінки)

Оберхоф (Німеччина) 10-13 січня

10 січня – спринт (жінки)

11 січня – спринт (чоловіки)

12 січня – гонка переслідування (жінки)

12 січня – гонка переслідування (чоловіки)

13 січня – естафета (жінки)

13 січня – естафета (чоловіки)

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Рупольдінг (Німеччина) 16-20 січня

16 січня – спринт (чоловіки)

17 січня – спринт (жінки)

18 січня – естафета (чоловіки)

19 січня – естафета (жінки)

20 січня – мас-старт (чоловіки)

20 січня – мас-старт (жінки)

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Антхольц (Італія) 24-27 січня

24 січня – спринт (жінки)

25 січня – спринт (чоловіки)

26 січня – гонка переслідування (жінки)

26 січня – гонка переслідування (чоловіки)

27 січня – мас-старт (жінки)

27 січня – мас-старт (чоловіки)

Кенмор (Канада) 7-10 лютого

7 лютого – індивідуальна гонка (чоловіки)

7 лютого – індивідуальна гонка (жінки)

9 лютого – естафета (чоловіки)

9 лютого – естафета (жінки)

10 лютого – мас-старт (чоловіки)

10 лютого – мас-старт (жінки)

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Солт-Лейк-Сіті (США) 14-17 лютого

14 лютого – спринт (жінки)

15 лютого – спринт (чоловіки)

16 лютого – мас-старт (жінки)

16 лютого – мас-старт (чоловіки)

17 лютого – одиночна змішана естафета

17 лютого – змішана естафета

Холменколлен (Норвегія) 22-25 березня

22 березня – спринт (чоловіки)

23 березня – спринт (жінки)

24 березня – гонка переслідування (чоловіки)

24 березня – гонка переслідування (жінки)

25 березня – мас-старт (чоловіки)

25 березня – мас-старт (жінки)

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