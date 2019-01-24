19:01
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна
      Вєсті Кремля
      23:32, 23 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, 23 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Біатлон: календар гонок сезону 2018-2019

      570 Читать новость на русском
      Біатлон - Кубок світу 2018/2019 - розклад гонок
      Жіноча збірна України з біатлону

      Кубок світу з біатлону сезону 2018-2019 стартує аж 2 грудня гонкою у Поклюці. Однак вже зараз відомий весь календар етапів змагань, а також Чемпіонату світу 2019 року.

      Нагадаємо, цього сезону буде дев’ять етапів. При цьому у Росії забрали один з етапів. Натомість два етапи відбудуться у Північній Америці – канадському Кенморі та американському Солт-Лейк-Сіті.

      Кубок світу

      Поклюка (Словенія) 2-9 грудня
      2 грудня – одиночна змішана естафета
      2 грудня – змішана естафета
      5 грудня – індивідуальна гонка (чоловіки)
      6 грудня – індивідуальна гонка (жінки)
      7 грудня – спринт (чоловіки)
      8 грудня – спринт (жінки)
      9 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
      9 грудня – гонка переслідування (жінки)

      Читайте також: Біатлон: Юлія Джима виграла індивідуальну гонку в Поклюці

      Хохфільцен (Австрія) 13-16 грудня
      13 грудня – спринт (жінки)
      14 грудня – спринт (чоловіки)
      15 грудня – гонка переслідування (жінки)
      15 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
      16 грудня – естафета (жінки)
      16 грудня – естафета (чоловіки)

      Нове Мєсто на Мораві (Чехія) 20-23 грудня
      20 грудня – спринт (чоловіки)
      21 грудня – спринт (жінки)
      22 грудня – гонка переслідування (чоловіки)
      22 грудня – гонка переслідування (жінки)
      23 грудня – мас-старт (чоловіки)
      23 грудня – мас-старт (жінки)

      Оберхоф (Німеччина) 10-13 січня
      10 січня – спринт (жінки)
      11 січня – спринт (чоловіки)
      12 січня – гонка переслідування (жінки)
      12 січня – гонка переслідування (чоловіки)
      13 січня – естафета (жінки)
      13 січня – естафета (чоловіки)

      Читайте також: Віта Семеренко фінішувала 6-ю в першій гонці року, перемогу здобула італійка Віттоцці

      Рупольдінг (Німеччина) 16-20 січня
      16 січня – спринт (чоловіки)
      17 січня – спринт (жінки)
      18 січня – естафета (чоловіки)
      19 січня – естафета (жінки)
      20 січня – мас-старт (чоловіки)
      20 січня – мас-старт (жінки)

      Читайте також: У збірній України прокоментували провальний спринт у Рупольдінгу: Не для цього нас фінансували

      Антхольц (Італія) 24-27 січня
      24 січня – спринт (жінки)
      25 січня – спринт (чоловіки)
      26 січня – гонка переслідування (жінки)
      26 січня – гонка переслідування (чоловіки)
      27 січня – мас-старт (жінки)
      27 січня – мас-старт (чоловіки)

      Кенмор (Канада) 7-10 лютого
      7 лютого – індивідуальна гонка (чоловіки)
      7 лютого – індивідуальна гонка (жінки)
      9 лютого – естафета (чоловіки)
      9 лютого – естафета (жінки)
      10 лютого – мас-старт (чоловіки)
      10 лютого – мас-старт (жінки)

      Читайте також: У збірній України звільнили цілу бригаду працівників через критику біатлоністів

      Солт-Лейк-Сіті (США) 14-17 лютого
      14 лютого – спринт (жінки)
      15 лютого – спринт (чоловіки)
      16 лютого – мас-старт (жінки)
      16 лютого – мас-старт (чоловіки)
      17 лютого – одиночна змішана естафета
      17 лютого – змішана естафета

      Холменколлен (Норвегія) 22-25 березня
      22 березня – спринт (чоловіки)
      23 березня – спринт (жінки)
      24 березня – гонка переслідування (чоловіки)
      24 березня – гонка переслідування (жінки)
      25 березня – мас-старт (чоловіки)
      25 березня – мас-старт (жінки)

      Читайте також: Біатлоніст зробив обручку для своєї нареченої із медалі Олімпіади-2018: зворушливе відео

      Теги: Спорт Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Все, що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом
      сьогодні , 19:00 Все, що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом
      3
      Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцію
      сьогодні , 18:00 Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцію
      Віталій Шабунін 572
      Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      сьогодні , 16:42 Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      Артем Овдієнко 5599
      Венесуела: громадянська війна "ТВ проти холодильника"
      сьогодні , 13:34 Венесуела: громадянська війна "ТВ проти холодильника"
      Борис Немировський 1356
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сьогодні , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 557
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Пішов з життя легендарний гравець збірної України з баскетболу Олександр Окунський
       21 січня , 14:12
      "Барселона" може повторити долю "Реала" та безглуздо вилетіти з Кубка Іспанії
       17 січня , 18:13
      Мессі знову побив Марадону. ВІДЕО
       10 липня 2014 , 11:11
      "Динамо" може поповнитись захисником "Айнтрахта"
       6 лютого 2015 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук