Кубок України з футболу: результати жеребкування
У п’ятницю, 20 липня, у Будинку футболу відбулося жеребкування другого етапу Кубку України сезону-2018/2019.
У сліпому розсіюванні, яке провели Олег Кузнецов та Василь Кардаш, взяли участь 28 команд: 10 переможців першого попереднього етапу; 16 команд першої ліги ПФЛ та "Кремінь" (Кременчук) і "Черкащина-Академія" (Білозір'я) як команди першої ліги, що перейшли до другої ліги.
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Результати жеребкування:
"Нива" (Вінниця) – "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)
"ЛНЗ-Лебедин" (Лебедин) – "Гірник" (Кривий Ріг)
"Інгулець" (Петрове) – "Колос" (Ковалівка)
"Минай" (Ужгород) – "Прикарпаття" (Івано-Франківськ)
"Металіст 1925" (Харків) – "Оболонь-Бровар" (Київ)
"Суми" (Суми) – "Кобра" (Харків)
"Вікторія" (Миколаївка) – "Мир" (Горностаївка)
"Черкащина-Академія" (Білозір'я) – "Рух" (Винники)
"Калуш" (Калуш) – "Авангард" (Краматорськ)
"Металург" (Запоріжжя) – "Дніпро-1" (Дніпро)
"Таврія-Сімферополь" – "Волинь" (Луцьк)
"Кремінь" (Кременчук) – "Зірка" (Кропивницький)
"Балкани" (Зоря) – "Миколаїв" (Миколаїв)
"Кристал" (Херсон) – "Агробізнес" (Волочиськ)
Базовою датою для проведення матчів цієї стадії змагань є 22 серпня.