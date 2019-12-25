Кубраков – найкраще з того, що могло статися з Укравтодором, – радник прем'єра Юрій Голик

Протягом 3 років Укравтодор не мав голови, відомство очолював виконуючий обов'язки керівника Славомир Новак. У листопаді 2019 року відбувся конкурс, в якому переміг народний депутат від "Слуги народу" Олександр Кубраков.

Про те, що чекати від нового голови Укравтодору, розповів в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Ще до проведення конкурсу було створено кілька робочих груп, що напрацьовували проекти з розвитку дорожньої галузі та майбутнього Укравтодору. Голик входив до групи, яка модерувала ремонт траси Запоріжжя – Маріуполь, паралельно створюючи законопроєкти і нормативні документи для дорожньо-будівельної галузі. Результатом стало завершення ремонту траси Запоріжжя – Маріуполь в рекордні терміни за 90 днів.

"Олександр був в нашій групі, він її очолював. Він був нардепом від "Слуги народу". І він відповідав за ремонт траси Запоріжжя - Маріуполь. Він зробив реальним прийняття ВР кількох важливих для дорожньої галузі законів. У якийсь момент він зрозумів, що хоче бути не в ВР, а у виконавчій владі, і подався на конкурс на голову Укравтодору. Це було правильно. Тому що я до того моменту не розумів, для кого ми напрацьовуємо готові рішення. Адже будь-яка людина зі сторони, яка не була в нашій групі, запросто помножила б на нуль всі наші напрацювання", – пояснив радник голови уряду.

За словами Голика, "сам конкурс – це дивна бюрократична історія за визначенням, до якої потрібно просто готуватися. Якщо ти цілеспрямовано до нього готуєшся і вчишся, ти його пройдеш. Саме в цьому суть. Ти можеш бути мегакрутим фахівцем, але ти можеш зрізатись на конкурсі. Але навіть якщо ти ідеальна кандидатура по багатьом параметрам, ти все одно повинен витратити кілька тижнів на підготовку до конкурсу і його проходження".

Голик переконаний, що Кубраков – це найкраще, що могло трапитися з Укравтодором, його щасливий квиток.

"Він крутий менеджер з правильними життєвими цінностями. Він готував себе до Укравтодору кілька місяців. Спілкувався з купою людей. Вивчав документи. Їздив по країні і бачив всі будівництва доріг своїми очима", – зазначив Голик.

Він також підтвердив, що консультує нового голову Укравтодору і є його радником.

Нагадаємо, всеукраїнське видання "Кореспондент" за підсумками 2019 року назвало Юрія Голика в числі 100 найбільш впливових людей України.