Ймовірно, якісь місця можуть здаватися знайомими, але якщо обійти їх або змінити ракурс – вийдуть зовсім інші фото. В переліку – локації для туристичних знімків, але є й ті, що гідні професійної зйомки.

До теми Найкращі місця для фото у Києві: куди краще піти для вдалих фотосесій

Колонада біля Воронцовського палацу

Її реставрацію нещодавно закінчили. У вихідні біля колонади грають вуличні музики та виступають поети. Направду, тут гарно і вранці, і надвечір.

Залежно від кадрування можна по-різному подати патерн із колон.

Тещин міст

Розташовується за 2 кроки від колонади. З мосту відкривається цікавий краєвид на кораблі у морському порту, і тут найгарніше на заході сонця.

Шахський палац

Щоб потрапити всередину, потрібно купувати квитки. Але не менш ефектні фото вийдуть і біля цього палацу в неоготичному стилі. Щоб краще було видно архітектурні елементи, радимо фотографуватися, доки сонце не увійшло в зеніт.

Вілла Отрада

Фото на морі з жовтим каменем та піаніно, правда ж цікаво? Щоб дістатися сюди, варто йти з Ланжерону в бік Аркадії – жовтий камінь точно не пропустите.

Сонячні та стиглі фото виходять на заході сонечка.

Зверніть увагу Найкращі місця Львова для вдалої фотосесії: підбірка цікавих ідей

"Чайка" на Аркадії

Є дужа гарна туристична "Чайка" на Аркадії. Мовиться про блакитну машину, яку вдало вписали як частину інтер'єру ресторану.

Пасаж

Допоки локацію ще не закрили на реставрацію, тут варто зробити декілька фото. Через скляний дах сюди проникає багато сонця, тому світлини виходять дуже сонячними!

Морвокзал

Яхти та море, що може бути кращим пейзажем для світлини з морського відпочинку? Подивіться навколо та знайдіть для себе найкращий ракурс.

Часом, можливо, зовсім не стандартний.

Внутрішній дворик Оперного

Майже всі туристи мають фото з фасадом біля оперного театру, з фонтаном та, ймовірно, з деревами навколо. Варто зазирнути трохи й у сам дворик – там дуже гарна локація для фото до обіду.

Деволанівський узвіз

Урбаністичний пейзаж з яскравими графіті та можливістю зробити яскраві фото з кольоровими димовими шашками.

Радимо ознайомитися 8 локацій в Одесі: де відкрити місто по-новому