Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Куди спрямують мільярди від МВФ: відповідь Нацбанку

-
Куди спрямують гроші МВФ
Куди спрямують гроші МВФ / Getty Images

Україна уже виконала всі умови, необхідні для фінансової допомоги МВФ. До кінця року Україна може отримати до 3,5 мільярдів доларів.

Голова НБУ Яків Смолій розповів в інтерв’ю ВВС, що співпраця з МВФ відкриває для України двері для отримання додаткового фінансування від Світового банку, Єврокомісії та урядів Японії і Канади.

Зверніть увагу Єврокомісар про 500 мільонів євро допомоги Україні: усе залежить від рішення МВФ

Усі гроші підуть на покриття дефіциту держбюджету.

Зверніть увагу! Державний бюджет України за підсумками січня – квітня 2020 року виконано на 86,1%. Дефіцит склав 23,5 мільярда гривень. Детальніше – тут.

За словами Якова Смолія, Україна зможе отримати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ у кінці травня – на початку червня.

Загальна сума програми – близько 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 1,5 року.

Що відомо про кредит МВФ Україні

  • Україна очікує на 5,5 мільярдів доларів допомоги від МВФ. 
  • 7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з погодженої 3-річної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by. 
  • Основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми, розмір кредитування не змінився.
  • Для того, щоб отримати кредит партнери, зокрема, вимагали від України відкрити ринок землі та прийняти банківське законодавство.
  • Верховна Рада уже ухвалила обидва закони.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Яків Смолій Бюджет 2020 Новини політики НБУ Кредит Гроші МВФ Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Безкоштовний проїзд та довші поїзди: як у світі "перезапускають" громадський транспорт
сьогодні , 19:29 Безкоштовний проїзд та довші поїзди: як у світі "перезапускають" громадський транспорт
Світлана Попова
Чому не треба дивитися інтерв'ю Гордона з Поклонською?
сьогодні , 19:00 Чому не треба дивитися інтерв'ю Гордона з Поклонською?
Зоя Казанжи
Агробізнес на передовій: боротьба з коронавірусом та екстремальна посівна
сьогодні , 11:41 Агробізнес на передовій: боротьба з коронавірусом та екстремальна посівна