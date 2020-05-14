Куди спрямують мільярди від МВФ: відповідь Нацбанку

Україна уже виконала всі умови, необхідні для фінансової допомоги МВФ. До кінця року Україна може отримати до 3,5 мільярдів доларів.

Голова НБУ Яків Смолій розповів в інтерв’ю ВВС, що співпраця з МВФ відкриває для України двері для отримання додаткового фінансування від Світового банку, Єврокомісії та урядів Японії і Канади.

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Усі гроші підуть на покриття дефіциту держбюджету.

Зверніть увагу! Державний бюджет України за підсумками січня – квітня 2020 року виконано на 86,1%. Дефіцит склав 23,5 мільярда гривень. Детальніше – тут.

За словами Якова Смолія, Україна зможе отримати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ у кінці травня – на початку червня.

Загальна сума програми – близько 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 1,5 року.

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