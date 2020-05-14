Куди спрямують мільярди від МВФ: відповідь Нацбанку
Україна уже виконала всі умови, необхідні для фінансової допомоги МВФ. До кінця року Україна може отримати до 3,5 мільярдів доларів.
Голова НБУ Яків Смолій розповів в інтерв’ю ВВС, що співпраця з МВФ відкриває для України двері для отримання додаткового фінансування від Світового банку, Єврокомісії та урядів Японії і Канади.
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Усі гроші підуть на покриття дефіциту держбюджету.
Зверніть увагу! Державний бюджет України за підсумками січня – квітня 2020 року виконано на 86,1%. Дефіцит склав 23,5 мільярда гривень. Детальніше – тут.
За словами Якова Смолія, Україна зможе отримати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ у кінці травня – на початку червня.
Загальна сума програми – близько 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 1,5 року.
Що відомо про кредит МВФ Україні
- Україна очікує на 5,5 мільярдів доларів допомоги від МВФ.
- 7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з погодженої 3-річної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.
- Основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми, розмір кредитування не змінився.
- Для того, щоб отримати кредит партнери, зокрема, вимагали від України відкрити ринок землі та прийняти банківське законодавство.
- Верховна Рада уже ухвалила обидва закони.