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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Куди американці викидають ялинки після свят: цікава альтернатива

14:18, сьогодні 1247 Читать новость на русском
Новорічна ялинка
Новорічна ялинка / unsplash.com

Департаменти рибальства і природокористування США звертаються до американців, щоб ті не знищували різдвяні ялинки і не викидали їх на смітник. Для зелених красунь придумали кращий спосіб їхнього використання.

Про це пишуть в The Verge.

Екологи придумали викидати сухі рештки ялинок в озера, щоб ті своїм чином створювали так звані рифи, у яких можуть ховатися мальки, аби їх не з'їли великі риби.

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Ялинки можуть чудово відтворити рельєф озера і стимулювати ріст водоростей. Таким чином ялинки також мають можливість врятувати екосистему озер в цілому – водоростями харчуються водяні клопи, клопів їдять маленькі риби, а мальків з'їдають більші риби.

Якщо уявити дно озера без рослинності, воно голе, можна сказати, двомірне. Помістивши ці рифи в озеро, ви створюєте тривимірний простір для риб. Ви просто створюєте цілу екосистему,
– зазначив фахівець із рибного промислу Каліфорнії Джозеф Салліван.

Для цього експерти скріплюють по 2-3 дерева, а потім викидають у воду із 25-кілограмовим вантажем, інакше дерева просто плаватимуть на поверхні води. Дерева перегнивають у воді приблизно 4-5 років.

Чудова альтернатива, яку можна використовувати по всьому світу і не переживати, що зрубана ялинка через людські потреби більше не принесе користі навколишньому середовищу.

Теги: LifeStyle США Новорічні свята Екологія
Джерело: 24 Канал
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