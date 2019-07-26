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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      Куди діти друковану агітацію після виборів: цікавий досвід Львова

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      Вибори пройшли, але агітація на вулицях міст залишилася. Однак, куди після виборів подіти тисячі рекламок, газет, листівок, а ще банери та бігборди? Вирішення цієї проблеми знайшли у Львові.

      Там непотрібні агітки мішками приймають на міській сортувальні сміття. А ще, як виявилось, рекламні банери потрібні військовим на передовій.

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      ► Міська сортувальня сміття

      У львівську сортувальню сміття щодня зносять по кількадесят мішків із паперовою агітацією кандидатів у народні депутати. Також вже є понад сотня банерів.

      Якщо говоримо про макулатуру, то ми просто її пресуємо в тюки і потім відправимо з іншим картоном та папером. З банерів можна шити сумки, які потім теж довго використовуються, оскільки це дуже зручний матеріал,
      – розповіла сортувальниця Наталія Войтова.

      львів сортування
      Сортувальня сміття

      Екс-кандидати в нардепи в ділі

      Приносять агітацію на сортувальню і екс-кандидати у депутати. Андрій Москаленко до парламенту не потрапив. Але вирішив сам прибрати за своєю кампанією.

      Ми це декларували на початку: що ми будем робити мінімальні видатки, плюс, щоб це йшло на переробку, якщо якісь речі залишаться", – зазначив екс-кандидат у народні депутати Андрій Москаленко.

      ► Допомога військовим

      Чекають на використані банери і військові. Їм цей матеріал знадобиться на передовій.

      Бліндажі, накриття від дощу, від болота, накриття БТРів, БМП. Тобто це такі речі, яка завжди потрібні на фронті,
      – наголосив засновник громадської організації "Допоможи фронту" Богдан Масляк.

      масляк богдан
      Використані будуть потрібні і військовим

      Гроші, які партії витратили на передвиборчу агітацію цього року, вражають. Зовнішня та друкована реклами обійшлись у майже 100 мільйонів гривень. Ще більше коштувала телеагітація – майже 430 мільйонів. 

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини Львова Екологія
      Джерело: 24 канал
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