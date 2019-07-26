Куди діти друковану агітацію після виборів: цікавий досвід Львова

Вибори пройшли, але агітація на вулицях міст залишилася. Однак, куди після виборів подіти тисячі рекламок, газет, листівок, а ще банери та бігборди? Вирішення цієї проблеми знайшли у Львові.

Там непотрібні агітки мішками приймають на міській сортувальні сміття. А ще, як виявилось, рекламні банери потрібні військовим на передовій.

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► Міська сортувальня сміття

У львівську сортувальню сміття щодня зносять по кількадесят мішків із паперовою агітацією кандидатів у народні депутати. Також вже є понад сотня банерів.

Якщо говоримо про макулатуру, то ми просто її пресуємо в тюки і потім відправимо з іншим картоном та папером. З банерів можна шити сумки, які потім теж довго використовуються, оскільки це дуже зручний матеріал,

– розповіла сортувальниця Наталія Войтова.



Сортувальня сміття

► Екс-кандидати в нардепи в ділі

Приносять агітацію на сортувальню і екс-кандидати у депутати. Андрій Москаленко до парламенту не потрапив. Але вирішив сам прибрати за своєю кампанією.

Ми це декларували на початку: що ми будем робити мінімальні видатки, плюс, щоб це йшло на переробку, якщо якісь речі залишаться", – зазначив екс-кандидат у народні депутати Андрій Москаленко.

► Допомога військовим

Чекають на використані банери і військові. Їм цей матеріал знадобиться на передовій.

Бліндажі, накриття від дощу, від болота, накриття БТРів, БМП. Тобто це такі речі, яка завжди потрібні на фронті,

– наголосив засновник громадської організації "Допоможи фронту" Богдан Масляк.



Використані будуть потрібні і військовим

Гроші, які партії витратили на передвиборчу агітацію цього року, вражають. Зовнішня та друкована реклами обійшлись у майже 100 мільйонів гривень. Ще більше коштувала телеагітація – майже 430 мільйонів.